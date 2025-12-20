Zamora se equipara a Madrid y Barcelona en el acceso a Internet

Hasta 177 municipios de los 248 que conforman Zamora tienen acceso a la fibra óptica, gracias a los trabajos que se vienen haciendo desde el año 2020.

Esta cifra supone que el 71,3% de estas localidades estrenaron la infraestructura que da acceso a Internet o vieron ampliada una red preexistente a lo largo de ese periodo.

Un dato especialmente importante en zonas rurales, que son las que suele estar peor comunicadas y sufren de mayores necesidades de conectividad. En numerosos casos, incluso, se trata de localidades afectadas por el temido fenómeno de la despoblación.

La empresa Adamo, especializada en llevar internet ultrarrápido a pueblos y aldeas, ha sido la encargada del despliegue durante estos cinco años de actuaciones que acumula en la provincia.

Conexión para más de 70.000 familias

En términos personales, ese gran avance tecnológico significó que 70.316 hogares accedieron a fibra óptica de la mano de la empresa, es decir, más de la mitad de las viviendas ubicadas en Zamora sobre un total de 138.795, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este paso adelante resulta un hito para este operador, pero, sobre todo, para el desarrollo histórico de las infraestructuras en el territorio de la provincia de Zamora.

Dos operarios trabajan en un pueblo para instalar la fibra óptica. / Cedida

Por número de inmuebles cableados, destacan Fermoselle (con 2.050 domicilios), Fonfría (1.650), Gallegos del Río (1.285), Figueruela de Arriba (1.270), Mahíde (1.260), Rosinos de la Requejada (1.100), Morales de Toro (1.090), Manzanal de Arriba (1.050), Puebla de Sanabria (1.040) y Manganeses de la Lampreana, con 1.000 familias que cuentan con la fibra óptica de Adamo.

Igual que en Madrid y Barcelona

Es preciso destacar que se trata de Internet de hasta 1 Gb, la velocidad máxima habitual de conexión que puede encontrarse en cualquier gran ciudad, por ejemplo, Barcelona o Madrid, hoy a disposición de esas más de 70.000 familias conectadas por Adamo.

Esta mejora en las comunicaciones de Zamora se posiciona como un elemento clave “para poner freno a la marcha de los jóvenes que se registra desde hace años en numerosos pueblos de la provincia”, se destaca desde la compañía.

Además de ayudar contra esta tendencia, esa tecnología permite realizar con garantías actividades hoy habituales, como teletrabajo, educación online, compras por Internet, citas médicas telemáticas o disfrutar de videojuegos, series y películas en remoto, entre otras.