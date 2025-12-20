Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano

Los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional han detectado un terremoto de magnitud 2.0, en magnitud local basada en la escala Richter, que se ha localizado en un pequeño municipio zamorano. Concretamente, ha sido en la comarca de Aliste, en Viñas, un pueblo cercano a la frontera con Portugal de apenas 150 habitantes, donde se ha producido ese temblor de tierra.

El seísmo se ha registrado a las 21 horas 38 minutos y 3 segundos del viernes día 19 y ha destacado por tener su epicentro a ras de tierra, cuando lo habitual es que se registren a unos pocos kilómetros de profundidad.

Sin embargo, el terremoto no ha sido sentido por la población de Viñas ni de otros municipios limítrofes, según la información facilitada por ese instituto oficial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Sismógrafo. / EFE

El epicentro se localizó en unas coordenadas de 41,8155 grados latitud norte y 6,4763 grados longitud oeste.

Otros seísmos

La anterior ocasión en la que se produjo un seísmo en la provincia de Zamora fue hace más de un mes, el pasado 3 de noviembre en Requejo de Sanabria, mientras que a finales de octubre se registraron otros dos terremotos en apenas 24 horas en dos puntos cercanos, en los municipios de Muelas del Pan y Almendra, junto al embalse de Ricobayo.