Santa Clara, camino de arte y actividad permanente en Zamora

La calle Santa Clara de Zamora es una calle para caminar sin un destino fijo. Un espacio donde conviven comercio, patrimonio y vida diaria, donde cada tramo ofrece algo que mirar y cada plaza amplía la experiencia. Pasearla es una forma sencilla y directa de entender Zamora desde dentro, al ritmo tranquilo de una ciudad que sigue encontrándose en esta calle todos los días del año. Pero es, además, una de las calles más frecuentadas por las procesiones de Semana Santa que se alejan del corazón del casco antiguo hacia lo que fue el trazado del tercer recinto amurallado.

El autor del Plan Director de la Muralla, Javier Rodríguez Méndez, cree que el origen de Santa Clara se corresponde con la primitiva carretera de Toro; y otros estudiosos constatan que la calle se encontraba fuera del primer recinto en el siglo X y que podría tratarse de un camino de comunicación entre la ciudad y los arrabales de la misma.

La calle toma el nombre de la fundación del convento homónimo tras la expulsión de las mojas del barrio de Olivares. Este recorrido de algo más de medio kilómetro entre Plaza Mayor y La Marina desplazó a la calle de Balborraz como núcleo comercial a partir del siglo XIX. Durante décadas concentró algunos de los comercios más emblemáticos de Zamora, muchos de ellos ya desaparecidos, pero aún presentes en la memoria colectiva. La vocación comercial se mantiene, y sigue siendo uno de los principales puntos de referencia para el paseo y también para las compras.

¿Qué inmuebles admirar en Santa Clara?

Ruta del Modernismo

Más allá de su actividad comercial y cotidiana, Santa Clara es también un recorrido patrimonial al aire libre que le ha llevado a figurar en la Ruta Internacional del Modernismo. A lo largo de la calle se conservan numerosos ejemplos de arquitectura modernista, integrados de forma natural en el paisaje urbano.

Entre los edificios más destacados de la Ruta del Modernismo se encuentra el Casino de Zamora en el número 2, obra de Miquel Mathet y Coloma, inaugurado en 1905, con clara influencia del art nouveau. El edificio, que ha dispuesto de variados usos comerciales y lúdicos a través del tiempo, constituye un singular ejemplo del urbanismo zamorano.

La Casa Fernando Rueda, en el número 3 de Santa Clara, sorprende con su colorista portal de 1918, obra de Gregorio Pérez Arribas. Sigue el recorrido en el número 12, donde se puede ver la Casa de Félix Galarza que mantiene elementos modernistas sobre una estructura de aire neoclásico. La Casa de Valentín Guerra, también modernista está en el número 19, y destaca por su ritmo ondulado y perfiles curvilíneos. Mientras que la de Francisco Antón, en el número 29, es un ejemplo sobrio del estilo modernista.

Otra parada en esta Ruta por el Modernismo es la del número 31, donde se ubica la Casa de Valentín Matilla, diseñada por Frances Ferriol, y que constituye el único de los inmuebles diseñados por Ferriol en Zamora que conserva el portal. Por último, la Casa Andreu en el número 34, completa el recorrido, mostrando la arquitectura ecléctica de Pérez Arribas con elementos modernistas recurrentes.

Templo románico

El paseo no se limita al modernismo. En el número 9 de esta calle se alza la iglesia de Santiago del Burgo, uno de los templos románicos más carismáticos y mejor conservados de la ciudad. Construida entre los siglos XII y XIII, mantiene su estructura original de tres naves, algo excepcional en Zamora junto a la Catedral. Su torre, la portada meridional y la sobriedad de sus volúmenes la convierten en una parada imprescindible dentro del recorrido.

El entorno se completa con otros edificios singulares situados en las plazas que conecta Santa Clara. En Sagasta, el edificio de las Cariátides sorprende al paseante con figuras femeninas que sustituyen a las columnas tradicionales. Y en Zorrilla, muy próximo al trazado de la calle, se alza el Palacio de los Momos, cuya fachada renacentista, con elementos del gótico isabelino, añade otro matiz histórico al paseo.

Santa Clara es, en definitiva, una calle para caminar y sentir el ritmo de la ciudad.