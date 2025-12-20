Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ramos de Navidad meten la tradición rural en el centro de Zamora

Con vestimentas tradicionales y desafiando a la lluvia, cerca de 400 personas participaron en el desfile que recupera este elemento navideño típico de muchos pueblos

Eriz Fraile

B. B. G.

Doce grupos de etnografía y folclore de Asturias, León, Zamora y Salamanca han participado este sábado en un desfile que ha traído hasta el centro de Zamora los ramos de Navidad que son tan típicos de muchas zonas rurales, entre ellas varios pueblos de Aliste, Sanabria y La Carballeda.

Se trata de una tradición navideña que se está recuperando en los últimos años y que este sábado paseó por las principales calles de Zamora. Los ramos de Navidad fueron arropados por cerca de 400 personas que iban ataviadas con indumentaria tradicional. Una manera de dar color y calor a una jornada donde la lluvia no importó para disfrutar del espectáculo.

GALERÍA | Desfile de ramos de Navidad en el centro de Zamora

Grupos participantes

  • Perrendengue – Grupo de Baile Tradicional del Suroccidente Asturiano
  • Asociación Cultural El Baile Cangas del Narcea – Asturias
  • Grupo de Baile La Arrieras de Cepeda – León
  • La Afranca Cepedana – Sures de Cepeda – León
  • Grupo de Danzas El Filandón – Allariz del Indiano – León
  • Agrupación Tradicional Virgen de los Aguadores – Valladolid
  • Grupo Etnográfico La Espuela – Salamanca
  • Asociación Cultural La Bigornia – Zamora
  • Grupo Etnográfico La Morana – Zamora
  • Asociación de Tamborileros Zamoranos
  • Escuela Folklore de Zamora – Aulas de Puebla de Sanabria y Benavente
  • Aulas de Zamora

