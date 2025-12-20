Navidad
Los ramos de Navidad meten la tradición rural en el centro de Zamora
Con vestimentas tradicionales y desafiando a la lluvia, cerca de 400 personas participaron en el desfile que recupera este elemento navideño típico de muchos pueblos
B. B. G.
Doce grupos de etnografía y folclore de Asturias, León, Zamora y Salamanca han participado este sábado en un desfile que ha traído hasta el centro de Zamora los ramos de Navidad que son tan típicos de muchas zonas rurales, entre ellas varios pueblos de Aliste, Sanabria y La Carballeda.
Se trata de una tradición navideña que se está recuperando en los últimos años y que este sábado paseó por las principales calles de Zamora. Los ramos de Navidad fueron arropados por cerca de 400 personas que iban ataviadas con indumentaria tradicional. Una manera de dar color y calor a una jornada donde la lluvia no importó para disfrutar del espectáculo.
Grupos participantes
- Perrendengue – Grupo de Baile Tradicional del Suroccidente Asturiano
- Asociación Cultural El Baile Cangas del Narcea – Asturias
- Grupo de Baile La Arrieras de Cepeda – León
- La Afranca Cepedana – Sures de Cepeda – León
- Grupo de Danzas El Filandón – Allariz del Indiano – León
- Agrupación Tradicional Virgen de los Aguadores – Valladolid
- Grupo Etnográfico La Espuela – Salamanca
- Asociación Cultural La Bigornia – Zamora
- Grupo Etnográfico La Morana – Zamora
- Asociación de Tamborileros Zamoranos
- Escuela Folklore de Zamora – Aulas de Puebla de Sanabria y Benavente
- Aulas de Zamora
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Las viviendas municipales de la avenida de Galicia, en Zamora, serán derribadas, ¿por qué?
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Gran despliegue policial en La Marina, ¿qué ha ocurrido?