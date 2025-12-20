Los ramos de Navidad meten la tradición rural en el centro de Zamora

Doce grupos de etnografía y folclore de Asturias, León, Zamora y Salamanca han participado este sábado en un desfile que ha traído hasta el centro de Zamora los ramos de Navidad que son tan típicos de muchas zonas rurales, entre ellas varios pueblos de Aliste, Sanabria y La Carballeda.

Se trata de una tradición navideña que se está recuperando en los últimos años y que este sábado paseó por las principales calles de Zamora. Los ramos de Navidad fueron arropados por cerca de 400 personas que iban ataviadas con indumentaria tradicional. Una manera de dar color y calor a una jornada donde la lluvia no importó para disfrutar del espectáculo.

GALERÍA | Desfile de ramos de Navidad en el centro de Zamora / Alba Prieto

Grupos participantes