Las obras subvencionadas en el Plan Provincial podrá concluirlas de oficio la Diputación de Zamora

El presidente del PP en la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, anunció ayer que en 2026 "ampliaremos los plazos en las convocatorias" de las ayudas con cargo al Plan Provincial, en la redacción de muchísimas convocatorias "incluiremos un párrafo para poder suplementarlas de oficio". Otra novedad se refiere a mantener abiertas las partidas presupuestarias para determinadas obras para poder financiar aquellas que superen la cuantía inicial aprobada por la Diputación y hacerlas de oficio.

Puso como ejemplo los 2,5 millones previstos para renovación de redes de abastecimiento, "si tenemos solicitudes por tres millones, intentaremos hacer prácticamente todas de oficio con cargo a remanentes para dejar fuera de esa subvención al menor número de ayuntamientos posible", apuntó Faúndez Domínguez. Esta intervención implicará ampliar el movimiento del sector, "supondrá multiplicar la capacidad inversora del presupuesto de la Diputación, muy pocas administraciones hacen esto que nosotros pondremos en práctica este año 2026. Es una medida más justa".

Faúndez Domínguez pidió diligencia a los alcaldes y las alcaldesas de la provincia en la licitación y contratación de las obras con cargo a los planes provinciales para que puedan concluir en tiempo y forma. Frente a las quejas de algunos ayuntamientos por las dificultades para cumplir plazos, pidió a sus responsables "que sean más dinámicos", para concretar que "ya estamos dando un plazo de 18 o 19 meses para las obras excepcionales".

El Plan de 2027, a publicar en enero

La Diputación continúa con la política de permanente activación de obras en los municipios de la provincia que se materializa en la publicación del Plan de Obras de 2027 en enero de 2026, "los diputados ya saben que, como muy tarde, en marzo tienen que estar encima de la mesa todas las convocatorias", indicó el presidente. Este ampliación de tiempos está pensada, precisamente, para que los ayuntamientos puedan planificar sus intervenciones con suficiente antelación como para que no les pille el toro. "Van a tener posiblemente desde este marzo hasta diciembre del 2027 para hacer las obras, prácticamente, dos año".

Llevado de su objetivo de ejecutar el presupuesto más alto que nunca ha tenido la Diputación al cierre de cada año, anunció que en "la primera quincena de enero de 2026 saldrá la convocatoria de los 4 millones del Plan de la Raya para fomentar el emprendimiento, creación de empleo y riqueza", dinero que llega desde la Junta de Castilla y León para los dos primeros años de vigencia.

El 22 de diciembre, numerosas adjudicaciones

Las últimas mesas de contratación de la Diputación se reúnen el 22 de diciembre adjudicar la obra en las dos curvas de la carretera de San Cristóbal de Aliste; en los taludes de Escuredo; en el puente de Hermisende, para el que el presidente urge la declaración de impacto ambiental, "aunque vamos a hacer la licitación ya"; en Asperiegos o Cerezinos; en la variante de Perilla de Castro; en Arcos de Milles; en la carretera de Santa Colomba y la licitación de la prevista en Sanabria. La travesía de Torregamones, ya adjudicada, o la prórroga de las obras del albergue de Almendra están entre los proyectos a adjudicar ese día.

En cuanto al nuevo uso de una parte del colegio del Tránsito, la que habitaban las monjas, la Diputación ofrecerá espacios a "colectivos que precisen de espacios para desarrollar actividades", como organizaciones culturales, ha apuntado como posibilidad, precisó Faúndez Domínguez sin querer entrar en más detalles.