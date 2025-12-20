Celebración navideña
Narciso Prieto apela a la Navidad como una herencia viva en Zamora
La familia y Zamora, ejes del pregón del director de Comunicación de Caja Rural, impulsado por La Morana en el Teatro Principal
La familia, como el núcleo primigenio unido a las primeras vivencias navideñas, o el compromiso con Zamora fueron algunos de los aspectos sobre los que basculó el pregón de Navidad que pronunció el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora y responsable de la Fundación de la entidad bancaria zamorana, Narciso Prieto.
En su alocución, efectuada en el Teatro Principal de Zamora, el zamorano enfatizó que la Navidad "no es un álbum viejo: es un puente vivo entre generaciones" y apeló a los valores y tradiciones que custodia, desde hace décadas, la Asociación Belenista La Morana.
El pregonero puso en valor el papel de los padres, como referentes vitales, y el de los hijos, como transmisores de ilusión. "En mi casa la Navidad se vive con una intensidad que heredé de mis padres y se multiplicó gracias a mis hijas" confesó.
También defendió la necesidad de conservar esa inocente mirada infantil para comprender el verdadero sentido de estas fechas donde parece aflorar los mejores sentimientos.
Zamora en el alma
Narciso Prieto habló de Zamora, como "patria del alma" y vinculó la Navidad con la Semana Santa, dos celebraciones que, desde su punto de vista, tienen en común una espiritualidad compartida.
También manifestó su compromiso personal y profesional con esta tierra, un compromiso ligado al impulso de proyectos al servicio de la ciudadanía.
El belén
El belén, cuya preparación y montaje implica una alegría colectiva, representa un símbolo que trasciende de lo decorativo.
"Para mí, un belén no es un adorno: es una declaración de principios", afirmó el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora que aludió a su dimensión espiritual, cultural y social.
Prieto recordó que la Navidad va más allá de una fecha concreta. "La Navidad es un estado del alma", señaló, antes de cerrar su intervención con un mensaje de esperanza. "Mientras haya amor… siempre será Navidad".
Recital
El pregón contó con la presencia de la presidenta de la Federación Española de Belenistas, María Antonia Martorell, y tuvo como broche final un recital de villancicos y cantos de invierno del Colectivo Etnográfico Ancha es Castilla.
