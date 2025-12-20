La jueza llama a declarar a Guarido, la viceinterventora y el exsecretario en la querella por denuncia falsa y malversación

Mientras el extécnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora pasaba en el calabozo la noche del jueves denunciado por amenazas por la viceinterventora tras el archivo del caso de Zamora Limpia, el Juzgado número 2 de Zamora llamaba a declarar a esta funcionaria, al alcalde de Zamora, Francisco Guarido Viñuela, y al exsecretario municipal. Este interrogatorio se enmarca en la querella interpuesta por el extécnico, de iniciales A.G.D., cuando la Audiencia de Zamora confirmó el archivo provisional del caso Zamora Limpia.

La admisión a trámite el 15 de diciembre de esta denuncia contra Guarido, la viceinterventora C.H.G. y el exsecretario del Ayuntamiento JM.G.S. incluye en su parte dispositiva la citación para prestar declaración el 26 de enero de 2026, además de la petición de documentación al Consistorio para unirla a las diligencias judiciales. El que fuera también coordinador del servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria emprende las acciones judiciales convencido de que la viceinterventora le denunció por fraude a sabiendas de que no tenía ninguna responsabilidad en la gestión económica ese área municipal.

Ese es uno de los argumentos que despliega en la querella con la afirmación de que él no tenía competencias para liquidar gastos del contrato de adjudicación a Zamora Limpia, por tanto, no podía cometer fraude. El auto que admite esta querella, que se puede recurrir ante el propio Juzgado y ante la Audiencia, inscribe la toma de declaración del alcalde y los altos funcionarios en las diligencias necesarias para determinar los hechos que se investigan y las personas que los han podido cometer.

Concretar hechos y responsables

La jueza estima en los fundamentos de derecho que "no están determinados la naturaleza y las circunstancias de tales hechos" denunciados "ni las personas que en ellos han intervenido". Acuerda abrir diligencias previas del procedimiento abreviado previsto para las infracciones que están castigadas con penas ineriores a los 9 años de prisión, como la denuncia falsa y la malversación.

Se da traslado de la apertura de las diligencias al Ministerio Fiscal para que pueda personarse y pueda participar en la investigación para establecer si estima que existen indicios de delito o, de lo contrario, solicitar el archivo de la querella si considera que no hay pruebas.

La querella se basa en que A.G.D. era personal laboral en los años en los que se detectó el fraude de los 9,7 millones de euros con certificaciones falsas para facilitar el cobro indebido de servicios de Zamora Limpia, es decir, carecía de la cualificación profesional para asumir esa función al no ser un funcionario público, "al que se reservan esas competencias en exclusiva", según el abogado del exempleado municipal. Es más, sostiene que A.G.D. "advirtió de pagos indebidos y realizó informes de oposición a las facturas de Zamora Limpia por trabajos no realizados que el Ayuntamiento abonó con el conocimiento de la viceinterventora, el alcalde y concejales que aprobaron ampliar el contrato en 2016".

El exempleado público, en libertad sin cargos

La denuncia de la viceinterventora en la Comisaría de Zamora por las amenazas que le llegaron a través de terceras personas tuvo lugar la mañana del jueves, 18 de diciembre, el mismo día en el que la Policía Nacional acudía al domicilio del excoordinador de Medio Ambiente para detenerle hacia las 14.00 horas y no pasó a disposición judicial hasta la mañana de ayer, 19 de diciembre. El arrestado, de iniciales A.G.D., prestó declaración hacia las 14.00 horas ante la jueza de guardia, quien decretó su libertad sin cargos a los pocos minutos, de acuerdo con la información recabada por este diario, lo que indicaría que se trata de un delito leve de amenazas.

La viceinterventora manifestó en su denuncia sentirse amenazada y temer por la integridad de sus hijos por los comentarios que A.G.D. realizó a una funcionaria del Ayuntamiento con la que el ex empleado público se ha encontrado, al menos, un par de veces. Al parecer, el detenido le manifestó que el contenido de la denuncia contra él por fraude en la gestión de Zamora Limpia era falso y que la viceinterventora iba a pagar por ello; que él creía en la justicia divina y tenía sus propios hermanos de sangre que le vengarían si un día le ocurría algo.

El exempleado municipal insistió en que la responsable de la Intervención municipal le denunció porque quería eludir su propia responsabilidad en la liquidación de facturas que pudieran haber sido engordadas ante el Tribunal de Cuentas. En otra vez ocasión, le habría comentado a esta tercer persona que demasiada desgracia tenían los hijos de la viceinterventora con una madre como ella.