Una figura emblemática de la vida cultural de la ciudad desde las bibliotecas públicas

El Ayuntamiento de Zamora lamenta profundamente el fallecimiento de Rufi Velázquez de Francisco, directora de las bibliotecas municipales durante 35 años. "Con ella desaparece una figura emblemática de la vida cultural de la ciudad", se expresa.

Una imagen de Rufi Velázquez de los años noventa. / FELMAR

Creadora e impulsora de las bibliotecas municipales, "a lo largo de toda su trayectoria llevó a cabo numerosas actividades para promover el amor por los libros y la escritura entre toda la ciudadanía. Su festival de cuentacuentos, el certamen “Los sueños de cada uno", el club de lectura, los incontables encuentros con escritores, la bebeteca, "La hora del cuento” y un largo etcétera, animaron a muchos jóvenes a emprender el camino de la escritura o de la narración oral, y fueron ejemplo de su permanente apuesta por la animación a la lectura entre personas de todas las edades", agradecen desde el consistorio.

Recomendando libros y autores durante 35 años

Sin duda su legado en las bibliotecas municipales es testimonio de una "dedicación incansable a los libros, la literatura y a todos los usuarios de la biblioteca, a quienes durante 35 años recomendó libros y autores con esmero y cariño", destacan.

Rufi Velázquez, con el escritor Luis García Montero. / J. F. (Archivo)

"En nombre de la corporación municipal y de todos los ciudadanos de Zamora, queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestro abrazo a su familia y amigos. Así mismo, rendimos homenaje a su vida, su trabajo y su impronta en las bibliotecas municipales. Que su ejemplo de trabajo, amor por la literatura y pasión por promover la lectura entre toda la ciudadanía sirva como inspiración para todos. Descanse en paz", finaliza el comunicado municipal.

Despedida en Sever

Fallecida a los 67 años en la localidad vallisoletana de Viana de Cega, familiares y amigos podrán darle el último adiós mañana domingo, en el tanatorio Sever-Memora de Zamora, donde tendrá lugar un pequeño acto a las 17.00 horas.