Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora

Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales de Zamora y responsable de su dirección durante 35 años, acaba de fallecer en su casa rodeada de su familia, que organizará un homenaje para despedirla en Zamora.

No tocaba esta despedida Rufi. Lo propio es que estuviéramos concertando un vino a las puertas de estas fiestas e hiciéramos unas risas con tanto desvarío que nos rodea. Tocaba echar un “parlao” sobre lo último de cada una, las cuitas de la vida, esos chascarrillos que tanto juego y desahogo nos daban. Y que no pasara ni un minuto sin que abrieras el móvil para mostrar orgullosa el último vídeo de los pequeños. Pues Rufi y Javier se hicieron abuelos.

Tan disfrutones los dos, lo natural era estar exprimiendo cada minuto con Guillermo y Miguel, con los nietos, los amigos, amigas, la naturaleza, viajes, con la palabra, los libros, siempre la literatura. Siempre te decía ¡qué guay eso de ganarse la vida entre libros!, aún con los sinsabores, que también los hubo.

Pues la historia de las bibliotecas municipales de Zamora está ligada a su primera mentora, Rufi Velázquez de Francisco, vallisoletana que como Javier -también quien esto escribe- encontró acomodo en esta sensacional ciudad. “No se ganó en una hora...” bien lo sabemos.

Directora de San José Obrero y La Candelaria, Rufi imprimió a las bibliotecas municipales un dinamismo incuestionable a base de pico y pala. Nació así el añorado club de lectura y sus memorables encuentros con los autores, proliferaron las presentaciones de libros, lecturas de poesía, la bebeteca, concursos literarios (el ilusionante y efímero proyecto Los Sueños de cada uno), cuentacuentos, exposiciones o un punto difusión de la lectura en el templete de La Marina. Que nadie se perdiera el placer de leer. Crecieron así las dos bibliotecas municipales como espacios de libertad, creación y cultura.

De su mano recalaron en Zamora escritores, poetas, contadores, dibujantes… irresistibles a la llamada de quien era en muchos casos amiga, cuando no la generosa bibliotecaria que, literal, tantas veces abrió su casa y abonó una empatía de la que nos beneficiamos la legión de lectores y curiosos que acudíamos a sus convocatorias.

Rufi disfrutaba como una niña pequeña cuando se llenaba la biblioteca o sugería libros o atendía a curiosos y lectores de toda condición. Animó y estimuló a escritores y contadores locales que rompieron el cascarón de la mano de una bibliotecaria cercana, cariñosa y vehemente.

No sin desvelos y múltiples vicisitudes -ay las goteras, las malditas goteras de la vieja sede de San José Obrero ¡que malos ratos pasó! -, esperó 35 años para ver cumplido el sueño de un digno acomodo para la biblioteca de San José Obrero en el antiguo matadero. Ya se podía marchar y discretamente lo hizo, sin ruido, cuando se trataba de lo suyo.

Qué guay era recordarlo todo con ella, tan aguda, tan graciosa, viva como un rayo. Si había que dar un porrazo en la mesa, también.

Duele escribir en pasado. Cuando te habías ganado la jubilación llegó el mazazo de un cáncer, que sufristeis de puertas adentro y superaste. Por fortuna, Javier y tú volvíais a ver la luz. Pero la fatiga encendió de nuevo la luz roja. Empezaba a costar subir la pequeña cuestecilla de casa.

Esta vez la enfermedad impuso una irreversible y dolorosa cuenta atrás.

Hasta hoy, que te has ido Rufi. Y nos dejas desolados.