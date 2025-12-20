Semana Santa
Edgar Fernández, nuevo presidente de la Cofradía de la Vera Cruz de Zamora con un amplio respaldo de votos
El único candidato logra 210 apoyos de los 219 sufragios emitidos, el 96%
Edgar Fernández se ha convertido en el nuevo presidente de la cofradía de la Vera Cruz de Zamora, al ser respaldada su candidatura, que era la única que se presentaba en las elecciones, con un amplio respald.
En concreto, ha logrado el apoyo de 210 de los 219 hermanos que acudieron a las urnas. Una vez fnaliada la votación, en el recuento también se anotaron siete votos en blanco y hubo dos votos nulos.
De esta forma, su candidatura logró un amplio respaldo cifrado en el 96% de los cofrades que ejercieron su derecho al voto.
La cofradía ha agradecido la "participación responsable de los hermanos" que han acudido al llamamiento a votar y ha encomendado al Jesús Nazareno y a la Virgen de la Dolorosa el servicio que desempeñará el nuevo presidente, en beneficio de la cofradía.
