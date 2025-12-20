Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina

El Ministerio de Defensa ha sacado a contratación las obras de tres nuevas edificaciones en el campamento militar de Monte la Reina, con un presupuesto de ocho millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Se trata del Centro de Comunicaciones, el Cuerpo de Guardia y la Armería del futuro recinto castrense del término municipal de Toro, tres actuaciones que ya tienen sus correspondientes proyectos redactados y por tanto buscan empresa para llevar a cabo las obras de ejecución.

Estos trabajos están supeditados a la urbanización del futuro acuartelamiento, con fecha prevista de inicio de ejecución del 1 de julio de 2026. Las obras de urbanización están también en licitación, con un importe de 27 millones de euros.

El proyecto de construcción del Cecom (Centro de Comunicaciones) ha sido redactado por un capitán ingeniero y consiste en las que consiste en levantar el edificio e instalaciones para este fin, que dispondrán de sistema de climatización, detección y extinción de incendios, puertas de seguridad, enrejado en ventanas, volumétricos y control de acceso electrónico.

El proyecto de la Armería y cuarto de munición ha sido redactado por una comandante ingeniero y consiste en la construcción de un edificio de nueva planta, destinado al almacenamiento de armamento, material sensible y munición.

Finalmente, el proyecto del control de acceso principal, secundario y Cuerpo de Guardia lleva la firma de otro capitán ingeniero y consiste en la construcción de un edificio de nueva planta que satisfaga estas necesidades.

Se han unido tres proyectos para darles la mayor publicidad posible recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la normativa europea. Además, los trabajos "se desarrollan en un ámbito espacial reducido; su ejecución conjunta permitiría optimizar los medios humanos y materiales" y la división en lotes conllevaría dificultades en la coordinación de la obra para su correcta ejecución, "y por ende una merma en la eficacia de la prestación".