Autovía Zamora-Portugal: La variante de Alcañices de la A-11 evitará el paso por el monte Sahú

El Ministerio de Transportes ha abierto el plazo de información pública del proyecto de la variante de Alcañices, la circunvalación de la principal población de Aliste que se ha diseñado para que sirva como uno de los carriles de la futura autovía del Duero A-11, entre Zamora y Portugal.

Son casi seis kilómetros de longitud en un ramal que nace de la N-122 y rodea Alcañices por la izquierda (si se circula desde Zamora, el trazado discurre en dirección este–oeste por el sur del casco urbano de la localidad. El proyecto prevé la construcción de dos enlaces, al inicio y final, que sirven para dar acceso al municipio.

Esquema de la circunvalación de Alcañices / Ministerio de Transportes /LOZ

Se trata una obra completa e independiente, que, dice el Ministerio, "se han proyectado de manera que sea posible, en el futuro, utilizar esta variante como primera calzada de la futura Autovía A-11 en este tramo. Para ello, la velocidad de proyecto considerada a efectos de diseño es de 120 kilómetros hora para el conjunto del tramo en estudio, reduciéndose algunos parámetros a 100 kilómetros hora en las conexiones iniciales y finales con la carretera nacional N-122".

Inicio de la circunvalación según se viene de Zamora y primer tramo / Ministerio de Transportes /LOZ

La solución desarrollada se basa en la declaración de impacto ambiental modificada en 2020, aunque se han introducido algunas modificaciones al trazado del estudio informativo.

En el kilómetro 1,2 de la variante, el trazado propuesto discurre por el lado derecho de la N-122 hasta el kilómetro 2,2 donde cambia nuevamente al lado izquierdo. El eje del estudio informativo discurre en todo este tramo sobre la N-122, pero en el eje que se va a ejecutar se separa ligeramente y se desplaza hacia la derecha una distancia aproximada de 36 metros. "En este tramo la nueva declaración de impacto ambiental modifica el trazado propuesto anteriormente, desplazando la nueva vía al norte de la actual N-122 de forma que se evite la afección al monte de utilidad pública Sahú".

Siguientes tramos de la circunvalación / Ministerio de Transportes /LOZ

La opción inicial implicaba la reposición de la N-122 en todo este tramo, ya que discurre sobre ella, mientras que el trazado que se va a hacer implica la reposición de la N-122 entre los kilómetros 0,9 y 2,5 de la variante. La reposición de la N-122 cruza el tronco mediante un paso inferior.

También resulta afectada por este trazado la intersección de la N-122 con la ZA-L-2439, de acceso a la localidad de Vivinera, "eliminándose el cayado y proyectándose un paso inferior para dar acceso a las parcelas de la margen derecha de la nacional".

Tramos centrales de la circunvalación. / Ministerio de Transportes /LOZ

Además del tronco de la carretera, de 5.984 metros de longitud, se han proyectado dos enlaces de tipología diamante de pesas (el segundo no está completo solamente se ha colocado la glorieta norte sobre la carretera N-122), y otros tantos viales, que hacen un total 37 ejes y una longitud total de 22.240 metros.

Tramos y enlace final de la variante, saliendo hacia Portugal / Ministerio de Transportes /LOZ

El proyecto explica que al ser una autovía de "débil demanda", con menos de siete mil vehículos diarios, la normativa faculta una ejecución progresiva, es decir, primero una sola calzada. "La variante de Alcañices es la actuación más prioritaria en este tramo de autovía, al ser la travesía de la N-122 un punto conflictivo por la longitud de la travesía y la significativa presencia de vehículos pesados (988 de media al día). Por la urgencia de suprimir la travesía, se prioriza su redacción".

El Ministerio detecta incrementos de tráfico del 7,3% en vehículos en general y del 20% en pesados en los últimos cinco años, porque parte del tráfico de la A-62 prefiere la opción de Alcañices por la mejora de la red viaria portuguesa, en concreto la la A-4 (IP4) y el túnel de Marao.