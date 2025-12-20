Creación artística
Arte también en Navidad: estos 16 autores exponen en galería Espacio 36
La exposición titulada «Colectiva Navidad 2025» reúne un total de 25 pinturas y cuatro esculturas efectuadas por 16 autores, entre ellos los zamoranos Juan Carlos Matilla, Cuasante, Ramón Abrantes y Leticia Arts, hasta el próximo de enero en las dependencias de la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.
La obra de Juan Gil conduce al visitante hasta el espacio expositivo y una pieza del mismo autor, un bodegón de grandes dimensiones integrado por juguetes de distintas épocas junto elementos tan dispares como un transistor o un transistor, da la bienvenida en la sala.
En el primer ámbito de la colectiva dialogan dos obras de Ricardo Sánchez, muy distintas tanto temática como técnicamente, una de ellas una interesante perspectiva de una estación de tren, con cuatro piezas de Fernando Alonso centradas en Zamora.
Este artista inmortaliza rincones del casco, desde Balborraz hasta la Rúa de los Notarios con una figura humana poco nítida que se convierte en sencillos trazos al aproximarse al cuadro. Junto a ella puede contemplarse dos de Menchu Uroz, quien apuesta con «por obras muy ligadas al corazón por mujeres ensimismadas, con pajaritas que vuelan», y una singular cigüeña negra creada con cubiertos por la escultora zamorana Leticia Arts, describe el galerista Ángel Almeida.
El mármol blanco de unas formas redondas de mujer, características del hacer de Ramón Abrantes, enlaza con una pieza de José Manuel Belmonte que aporta una escultura, en bronce y hierro, que parece captar el último soplo de vida de un hombre bajo el título de «El alma se me va» y una singular cabeza de Marco Bonvini.
A su lado tres interiores con el característico tono rojo de Cuasante y una ribera, en óleo sobre tabla, efectuada por Francisco Vera Muñoz junto a dos escultopintura de Krum Stanoev que juega magistralmente con el hierro.
Naturaleza
En un tercer ámbito puede contemplarse un retrato de dos campesinas de Vela Zanetti, efectuado en los 70, varios bodegones donde Teresa Lapayesse juega con los reflejos, y una interpretación de la naturaleza donde Tatiana Blanqué combina distintas técnicas.
Dos suelos de tréboles y una serie de hojas integran la contribución de Juan Carlos Matilla a esta muestra que cierra dos refrescantes y desenfados cuadros propuestos por la pintora María Treviño.
