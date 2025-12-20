Alerta en la calle San Pablo: se abre un socavón repentino en la acera

Un socavón inesperado se ha abierto esta mañana en plena acera de la calle San Pablo, generando alarma entre los peatones que transitaban por la zona.

Varios agentes de la Policía Municipal se han desplazado hasta el lugar y han señalizando el área para evitar accidentes.

Los testigos afirman que el agujero apareció de manera repentina y de momento no se han registrado daños personales.

Señalización del socavón en la calle San Pablo / CEDIDA

Los servicios municipales están evaluando la situación para determinar las causas del hundimiento y proceder a su reparación lo antes posible.

Las autoridades recomiendan a los vecinos y transeúntes extremar la precaución y evitar la zona hasta que se finalicen los trabajos de señalización y seguridad.