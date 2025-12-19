El zamorano José Manuel Pascual García, embajador de España también en Comoras
Seguirá manteniendo su cargo como embajador en Pretoria, Sudáfrica
Vanessa Remesal
El zamorano José Manuel Pascual García, ha sido nombrado por designación del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como nuevo embajador de España en la Unión de Comoras, un archipiélago africano al norte de Madagascar.
El nuevo embajador, natural de Ceadea de Aliste, fue designado también hace unos meses como embajador de España en Sudáfrica, lo que suponía su primer destino como máximo representante diplomático.
Durante ese acto estuvo acompañado por su esposa, Carmen Rodríguez Alfageme, también zamorana.
Tras este nuevo nombramiento, compaginará sus funciones como embajador de estos dos territorios y seguirá manteniendo su residencia en Petroria, capital administrativa de Sudáfrica.
En su trayectoria profesional ha ejercido como adjunto en las embajadas españolas de Libia, Brasil, Lisboa y Sudáfrica, acumulando una dilatada experiencia en labores diplomáticas.
De Aliste a África
La Unión de las Comoras, o simplemente las Comoras, cuya capital es Moroni, es un país independiente formado por tres islas en el sureste de África.
El archipiélago está situado en el océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique.
Actualmente cuenta con una población superior a 800.000 habitantes, en una superficie de casi 2.000 km cuadrados y el idioma oficial del país es el árabe.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros