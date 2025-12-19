El zamorano José Manuel Pascual García, embajador de España también en Comoras

El zamorano José Manuel Pascual García, ha sido nombrado por designación del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como nuevo embajador de España en la Unión de Comoras, un archipiélago africano al norte de Madagascar.

El nuevo embajador, natural de Ceadea de Aliste, fue designado también hace unos meses como embajador de España en Sudáfrica, lo que suponía su primer destino como máximo representante diplomático.

Durante ese acto estuvo acompañado por su esposa, Carmen Rodríguez Alfageme, también zamorana.

Tras este nuevo nombramiento, compaginará sus funciones como embajador de estos dos territorios y seguirá manteniendo su residencia en Petroria, capital administrativa de Sudáfrica.

En su trayectoria profesional ha ejercido como adjunto en las embajadas españolas de Libia, Brasil, Lisboa y Sudáfrica, acumulando una dilatada experiencia en labores diplomáticas.

De Aliste a África

La Unión de las Comoras, o simplemente las Comoras, cuya capital es Moroni, es un país independiente formado por tres islas en el sureste de África.

El archipiélago está situado en el océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique.

Ubicación de la Unión de las Comoras / Maps

Actualmente cuenta con una población superior a 800.000 habitantes, en una superficie de casi 2.000 km cuadrados y el idioma oficial del país es el árabe.