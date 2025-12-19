Un vecino de Zamora, víctima de una estafa por falsos anuncios de venta de perros por Internet

Un zamorano ha sufrido una estafa por un falso anuncio en Internet de venta de perros mediante pagos por adelantado. Además del vecino de Zamora hay otras nueve víctimas más en las provincias de Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y Madrid. Dos personas residentes en Vizcaya están siendo investigadas como presuntos autores de un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

La investigación se enmarca en la operación "Becerrillo" del equipo Arroba de la Guardia Civil de Vizcaya. Las víctimas, convencidas de estar realizando una compra legitima, adelantaban los pagos mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias en conceptos como adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.

Las víctimas habían realizado pagos por un perjuicio total de 3.705 euros por estafas y otros 2.602 euros blanqueados mediante movimientos bancarios vinculados al fraude.

El germen de la investigación, una denuncia

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano que, a principios de febrero de este año, contactó con la supuesta vendedora a través de una conocida red social donde había insertado un anuncio de venta de perros. Esta facilitaba distintos números de teléfono desde los que se articulaba el engaño. Tras realizar dos pagos, 100 euros por la compra del animal y 450 euros por una supuesta jaula de transporte reembolsable, le solicitaron un tercer abono de otros 250 euros por una presunta vacuna obligatoria y en el que se hacía pasar por el transportista.

Ante las incoherencias, el denunciante sospechó y no completó el último pago, aunque sí los últimos.

Guardia Civil de Zamora

Conforme al avance de la investigación, se identificaron nuevos perjudicados que habían efectuado pagos por importes que oscilaban entre los 100 euros y los 700 euros, todo ello siguiendo un patrón idéntico.

DENUNCIAS TELEMÁTICAS Desde la Guardia Civil recuerdan que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que la titular de dicha cuenta bancaria era una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada como autora de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, ya que transfería posteriormente parte del dinero a un segundo investigado. Este hombre, residente en la localidad de Durango, habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2.602 euros y procedentes de la cuenta utilizada para las estafas. También está siendo investigado por blanqueo de capitales.

El número utilizado por el supuesto transportista pertenecía a un ciudadano que resulto ser víctima de una suplantación de identidad, ya que se demostró que no tenía relación alguna con los hechos.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.