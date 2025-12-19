Talleres para niños en “EsperanZa” durante la Navidad

La Fundación de las Edades del Hombre impulsa una actividad para niños durante las navidades.

“Detectives de la Esperanza: El misterio de la estrella perdida” es una actividad divertida y educativa pensada para niños de 7 a 12 años que combina el juego con el arte y los valores.

A través de un recorrido por la exposición “EsperanZa”, los niños se convierten en pequeños detectives que deben resolver el misterio de una estrella perdida, símbolo de la esperanza.

En ella los participantes se convertirán en «Detectives de la EsperanZa» en una aventura única vinculada a la muestra artística.

Cartel de la actividad para niños / Cedida

“Con actividades participativas y creativas, los niños descubrirán historias inspiradoras sobre la valentía, la confianza y el compromiso con la vida, mientras aprenden sobre el arte y el patrimonio. Una experiencia única que fomenta el trabajo en equipo, la imaginación y el sentido de comunidad, ideal para despertar en los niños el valor de la esperanza de una forma cercana y vivencial” explican desde Las Edades.

La actividad tendrá lugar en la iglesia del Carmen de San Isidoro y la Catedral los días 20, 23, 26, 27 y 30 de diciembre así como 2, 3 y 7 de enero de 10.30 a 13.00 horas con un precio de 8 euros, que incluye los materiales.

El taller requiere reserva previa llamando al 980 041 023 o mediante un email al correo expo@lasedades.es