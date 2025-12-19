Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraHidrógeno verde en ZamoraDeportivo Guadalajara - Zamora CFPrograma de Navidad en Zamora 2025-2026
instagramlinkedin

Talleres para niños en “EsperanZa” durante la Navidad

La actividad requiere reserva de plaza y será en El Carmen de San Isidoro y la seo

Escolares en la parte didáctica de &quot;EsperanZa&quot; de Las Edades del Hombre.

Escolares en la parte didáctica de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre. / Victor Garrido / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Fundación de las Edades del Hombre impulsa una actividad para niños durante las navidades.

“Detectives de la Esperanza: El misterio de la estrella perdida” es una actividad divertida y educativa pensada para niños de 7 a 12 años que combina el juego con el arte y los valores.

A través de un recorrido por la exposición “EsperanZa”, los niños se convierten en pequeños detectives que deben resolver el misterio de una estrella perdida, símbolo de la esperanza.

En ella los participantes se convertirán en «Detectives de la EsperanZa» en una aventura única vinculada a la muestra artística.

Cartel de la actividad para niños

Cartel de la actividad para niños / Cedida

“Con actividades participativas y creativas, los niños descubrirán historias inspiradoras sobre la valentía, la confianza y el compromiso con la vida, mientras aprenden sobre el arte y el patrimonio. Una experiencia única que fomenta el trabajo en equipo, la imaginación y el sentido de comunidad, ideal para despertar en los niños el valor de la esperanza de una forma cercana y vivencial” explican desde Las Edades.

La actividad tendrá lugar en la iglesia del Carmen de San Isidoro y la Catedral los días 20, 23, 26, 27 y 30 de diciembre así como 2, 3 y 7 de enero de 10.30 a 13.00 horas con un precio de 8 euros, que incluye los materiales.

Noticias relacionadas y más

 El taller requiere reserva previa llamando al 980 041 023 o mediante un email al correo expo@lasedades.es

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents