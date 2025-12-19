Sacyl adjudica 96 plazas del concurso de traslados para Zamora

La Gerencia Regional de Salud ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución por la que se adjudican 1.451 plazas del concurso de traslados abierto y permanente correspondiente a 2025, 96 de ellas en Zamora, que ha permitido a los profesionales de las distintas categorías de Sacyl poder ejercer su derecho a la movilidad, a la vez que se ha establecido un calendario específico y coordinado de toma de posesión para que las salidas de profesionales de unos centros a otros por el ejercicio de su derecho no generen dificultades de cobertura asistencial.

El concurso de traslados en Castilla y León tiene como peculiaridad que es "abierto y permanente” –esta Comunidad fue pionera en el Sistema Nacional de Salud en esta modalidad–, lo que ha permitido que una herramienta de movilidad de personal se haya implementado también como una forma más de captación de profesionales. Así, en este concurso han sido 356 los profesionales de otras comunidades autónomas los que se han trasladado a centros sanitarios de Sacyl. De ese total, 22 son médicos y 150 personal enfermero.

En esta ocasión, y para evitar posibles problemas en la cobertura asistencial por estos movimientos de personal entre centros, la Gerencia Regional de Salud coordinará en la misma horquilla temporal los efectos del concurso de traslados con los procesos selectivos a punto de finalizar, y conforme señala el Bocyl, ha determinado que en el caso de los médicos la fecha de toma de posesión sea el 4 de mayo de 2026, y no el 16 de enero, como se establece para el resto de categorías. Es importante señalar que la fecha de toma de posesión de los médicos en fecha posterior producirá sus efectos administrativos desde el 16 de enero al igual que todos los demás, lo que permitirá a los facultativos el ejercicio de sus derechos con plena igualdad.

Esto se puede llevar a cabo porque la Gerencia Regional de Salud cuenta con herramientas que solventan estos posibles problemas, y las plazas que pueden quedar vacantes como consecuencia de los traslados se van a ver cubiertas gracias a la resolución de los procesos selectivos ordinarios y de estabilización que ahora mismo están pendientes de finalizar, con la adjudicación de destinos y toma de posesión de los aspirantes seleccionados.

Así, y solo en el caso de médicos, que es la categoría que más dificultades puede generar en la actividad diaria con este tipo de movimientos de personal, Sacyl cuenta en estos momentos con casi 800 plazas en plena tramitación y que van a ser cubiertas de manera inmediata. De ese total, 430 son plazas de Medicina Familiar y Comunitaria. Asimismo, y en el caso del personal de enfermería, hay más de 500 plazas ya convocadas.

Adjudicaciones

En el caso de los médicos, que es la categoría profesional que más problemas de cobertura de plazas presenta, se han cubierto en Zamora 31, aunque lógicamente no es esta la ganancia neta de facultativos, ya que habrá que restar los que hayan pedido el traslado a otras provincias.

En todo caso se han cubierto plazas para venir a trabajar en Atención Primaria en Santa Elena (3), Parada del Molino, Virgen de la Concha, Zamora Norte (2), Zamora Sur (2) Sanabria, Campos Lampreana (3), Carbajales, Toro (2), Villalpando, Sayago, Corrales, Aliste.

En el hospital se cubren por concurso de traslados plazas de médicos especialistas en Análisis Clínicos, Anestesia, Traumatología, Farmacia Hospitalaria (2), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna, Ginecología, Oncología, Otorrino y Psiquiatría.