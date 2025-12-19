"Realizaré un escaneo de los pasos para evitar desperfectos"

Edgar Fernández es el único hermano que, hasta el momento, ha formalizado su candidatura a las elecciones a la presidencia de la Vera Cruz, unos comicios que tendrán lugar el sábado 20 de diciembre a partir de las 16.30 horas en la sede de la Real Cofradía del Santo Entierro.

¿Cómo surge su relación con la Vera Cruz?

Desde bebé pertenezco y ya he sido mayordomo. Es una tradición familiar. Mi abuelo, mi padre y yo siempre hemos estado muy vinculados a la cofradía. Empecé a trabajar para la cofradía, siendo celador con el anterior presidente, con Chano (Lorenzo), y en 2013 empiezo a ser directivo y a implicarme más.

En su momento, ¿qué le movió a hacerse celador?

En la Semana Santa hay épocas y hubo un momento en el que la cofradía necesitaba que alguien sacase diferentes tipos de enseres y le dijeron a mi padre que portara una pendonilla, que era como se denominaba antiguamente a las pendonetas, y hasta una vara de San Crispín. Yo iba acompañándole, siendo muy niño en esas labores, y luego algún miembro de la directiva pensó que, tanto mi padre como yo, podíamos echar una mano a la cofradía siendo celadores cuando tenía 18 años . Poco después, con 23 años, fui ya directivo.

Resulta poco frecuente que un chico tan joven quiera implicarse tanto en una cofradía.

No es muy frecuente. Yo de hecho no había terminado todavía la carrera de Derecho y fue por la vinculación con Teo (Hernando), quien me conocía por ser celador y me ofreció la posibilidad de participar de forma más activa en la cofradía y dije que sí, sin dudarlo.

¿Cuáles han sido sus funciones?

He sido vicesecretario, pero hemos currado todos de todo. He echado una mano siempre que ha sido necesario en otras tareas como la organización de procesión. Conozco bastante bien la cofradía porque me ha tocado desempeñar trabajos en todas las áreas, tanto la organización como la contratación de bandas.

Y ahora ¿qué le mueve a concurrir a la presidencia?

Tener el respaldo de la anterior directiva. En la Semana Santa no se puede inventar nada, pero sí ayudar a que la Vera Cruz tenga un máximo esplendor.

¿Qué le gustaría hacer para conseguirlo?

Tengo muchos proyectos en mente. Algunos no los van a ver mucho los hermanos, pero otros son que el hermano tenga una vinculación mucho más rápida a través de una APP o potenciar las actividades en la sede con charlas y coloquios. Para los niños me gustaría programar actividades desde talleres, cuentacuentos, por ejemplo, para los más pequeños, relacionados o no con la Vera Cruz. También el archivo me gustaría tenerlo en las condiciones correctas, ya que somos la cofradía decana de la Semana Santa, tener nuestros documentos en las condiciones de humedad, de temperatura ... que nos indiquen los expertos y, si pudiéramos, digitalizarlo. Además, me gustaría seguir con el cambio de estructuras de la mesa.

¿Cuál sería la primera que haría?

La que más sea más necesaria. Creo que a día de hoy es la de El Prendimiento. Quiero seguir con una máxima transparencia en la gestión de las cuentas, que sean cristalinas.

Impulsaría una comisión de asesores musicales y fomentaría la contratación de las bandas con las cofradías grandes,

¿Cómo financiaría la nueva mesa?

En principio, espero que con la buena gestión que hemos llevado a cabo estos años se pueda hacer frente y, como siempre, llevando unas cuentas muy austeras y sin derrochar el dinero. En otro orden de cosas, me gustaría hacer un escaneo digital de los grupos escultóricos que tenemos por si algún día alguno sufriese algún desperfecto, poder restaurarlo y que quedase exactamente igual. También, junto a otras cofradías, realizar una comisión de asesores musicales que nos indicasen de cuáles son las marchas adecuadas para cada momento o para cada día, y, como segundo punto fomentar la contratación de las bandas con las cofradías grandes, que seguramente nos saldrían más baratas a todos.

Todas las cofradías tienen mi puerta abierta, absolutamente todas

Deduzco de sus palabra que va a tender la mano a Santo Entierro y a Jesús Nazareno...

A todas. Todas las cofradías tienen mi puerta abierta, absolutamente todas. En cuanto a la Junta pro Semana Santa, entiendo que la Semana Santa es para tender puentes y tengo la mano tendida a todas las cofradías, siempre y cuando respeten los intereses de la Vera Cruz.

El patrimonio de la Vera Cruz desde la desaparición del Museo de Semana Santa ha sufrido muchos cambios. ¿Es necesaria alguna restauración?

De momento la prioridad es El Prendimiento. No obstante, me gustaría ponerme en contacto con expertos en restauración ya sea del Centro de Simancas o a nivel nacional para que nos expliquen o nos aconsejen cómo proteger las imágenes y tallas durante los traslados y los desfiles para que vayan en unas condiciones adecuadas. El patrimonio es lo máximo. El primero es el patrimonio humano que tenemos, que son los hermanos, pero en segundo lugar y muy importante también es el patrimonio artístico.

La entrada de un niño o niña implica alta y, muchas veces, túnica nueva. En unos tiempos donde todo sube ¿aumentará el banco de túnicas de la cofradía?

Sí, es una de las cosas que no se pueden perder, y siempre debe de ampliarse, y, sobre todo, para los más pequeños.

Los pasos de Vera Cruz por primera vez saldrán el Jueves Santo de la carpa instalada en San Bernabé lo que implica un nuevo recorrido. ¿Contará con los responsables de organización de la directiva saliente?

Voy a contar con los mismos celadores. Son personas de confianza, que demuestran que trabajan por y para la cofradía y seguiré contando con ellos como celadores y con algunos de ellos incluso de forma más activa perteneciendo a la directiva. En cuanto al recorrido, nos tenemos que reinventar. Evidentemente nunca nos gustan los cambios, pero son circunstancias ajenas a nuestro control.

¿Cómo valora ser el único candidato por el momento?

Si no se presentan más será porque todos prefieren una continuidad. La ilusión, el trabajo y la tradición sintetizan mi proyecto.