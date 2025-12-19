Programa de Navidad en Zamora para este fin de semana

Con la llegada de las vacaciones escolares en los colegios de Zamora, empieza la verdadera Navidad. Los centros educativos de la capital y la provincia dan este viernes sus vacaciones, un paréntesis en el calendario escolar que abre la puerta a días de descanso, reuniones familiares y actividades pensadas para los más pequeños.

En medio de infinito tiempo libre para ellos -no tanto para los padres, obligadods a conciliar- te contamos las actividades culturales, lúdicas y solidarias destinadas a llenar estas jornadas sin clases. Este es el programa previsto para este fin de semana en Zamora:

VIERNES 19 de diciembre

-11.30.- Apertura del Mercado Navideño Lugar: Plaza de la Constitución

TOBOGÁN DE LA NAVIDAD ( Del 19 al 5 de enero) De 12.00 a 14.00 horas. De 16.30 a 20.30 horas

24, 31 de diciembre y 5 de enero de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Lugar : Plaza de Claudio Moyano Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

16.45 GORROS NAVIDEÑOS

17.45 ÁRBOL DE NAVIDAD

18.45 MANOS PAPÁ NOEL

19.45 ESTRELLAS NAVIDEÑAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-20.00.- Pregón de Navidad a cargo de Don Narciso Prieto Martín y Doña María Antonia Martorell Poveda y recital de villancicos y cantos de invierno a cargo del colectivo etnográfico "Ancha es Castilla". Lugar: Teatro Principal. Retirada gratuita de invitaciones a partir del 12 de diciembre

-20.30.- Concierto a cargo del Coro Sacro "Jerónimo Aguado" Lugar: Iglesia de San Lázaro

SÁBADO 20 de diciembre

-12.00.- Pasacalles a cargo de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco Lugar: Zona centro

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 ÁRBOL DE LOS DESEOS

13.30 BARBA DE PAPA NOEL

16.45 JUEGOS (NARANJA LIMÓN)

17.45 PINTACARAS

18.45 BUSQUEDA DEL ELFO

19.45 JUEGOS DE EQUIPOS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-19.00 - Concierto. Tributo a Mecano. Lugar: Plaza Mayor

-20.00.- "Concierto de Navidad" a cargo de la Banda de Música de Zamora, Lucía Gonzalo y Ana Castro. Lugar: Teatro Principal

-20.00.- CUENTO DE NAVIDAD con Antonio García Barbeito "EL DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA NACER". Lugar: Paraninfo del Colegio Universitario. Entrada donativo: 5 euros (a favor de la Asociación Corriendo por el corazón de Hugo) No recomendado para menores de 12 años. Organiza: Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

DOMINGO 21 de diciembre

-11.00.- Papanoelada motera Lugar: Plaza Mayor

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS (CHARCA ORILLA)

13.30 JUEGOS (CASAS)

16.45 JUEGOS (ME PICA)

17.45 JUEGOS (EL SILBATO)

18.45 JUEGOS (PSICÓLOGO)

19.45 JUEGOS (QUITA COLAS)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- Concierto a cargo de La Bigornia. Lugar: Barrio de Olivares - Iglesia de San Claudio

-19.00.- Concierto a cargo de Cantigas Aos Domingos. Lugar: Barrio de Cabañales - Convento de Dominicas Dueñas

PROGRAMA DE NAVIDAD ÍNTEGRO Consulta aquí el programa íntegro de Navidad en Zamora

Feria Muévete en Ifeza

Desde el día 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, las puertas de la feria se abrirán cada tarde desde las 16.30 hasta las 21.00 horas, invitando a zamoranos y visitantes a sumergirse en un mundo de diversión pensado para todas las edades. Es el tradicional "Muévete" de Ifeza.