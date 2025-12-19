La pérdida de fondos europeos lastra la economía en Zamora para 2026

Las gestiones que se hagan en 2026 de los fondos europeos Next Generation son esenciales para Juan Carlos De Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, a la hora de saber si la economía de la provincia irá por el buen camino.

"Hemos tenido que renunciar y rechazar préstamos por no cumplir las exigencias que nos dictaba la Unión Europea", lamentó durante su visita a Zamora, donde presentó el Observatorio Económico correspondiente al tercer trimestre de 2025 en la provincia, realizado por el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León.

Fuga de inversiones de innovación y competitividad

Esta renuncia ha provocado, según explicó De Margarida, "que se estén detrayendo las inversiones de innovación y competitividad que tienen que tener nuestras empresas dentro del ámbito provincial de Zamora y, por supuesto, en el ámbito nacional".

De Margarida atiende a los medios. / José Luis Fernández / LZA

Por ello, aprovechó para pedir "sentido común" a las administraciones a la hora de gestionar estos recursos, "y, sobre todo, hacer las cosas convenientemente para no volver a tener la pérdida de esos préstamos, que pueden revertir en la economía zamorana", añadió.

De crecimiento moderado a inestabilidad

En lo que respecta a 2025, el economista señaló que Zamora ha tenido un crecimiento "moderado", aunque la realidad actual "desestabiliza" la proyección económica para el próximo año. Esta incertidumbre se debe a factores tanto internacionales como nacionales. En el primer caso, hay que tener en cuenta la lucha comercial existente entre China y Estados Unidos, así como las actuales guerra en Ucrania o Gaza, sin olvidar el pacto de los aranceles a nivel mundial.

Una mirada al interior se centra en la "incertidumbre política tanto a nivel nacional como de comunidades, en mucha de las cuales va a haber elecciones", apuntó el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. La llamada a las urnas "provoca que la economía se pare de alguna forma o, al menos, se ralentice, en espera de ver cuáles van a ser las políticas de inversión y gasto público de los nuevos gobiernos", argumentó.

Con empleo estable, pero poco poder adquisitivo

En el lado positivo indicó unas condiciones crediticias buenas "para que empresas y ciudadanos puedan consumir", gracias a los tipos de interés ofrecidos por el Banco Europeo y el empleo estable, "aunque es de mala calidad, porque hay mucha gente con poder adquisitivo limitado, aunque haya subido el salario mínimo interprofesional", puntualizó.

Narciso Prieto (izquierda), Juan Carlos De Margarida y Raúl Zurrón. / José Luis Fernández / LZA

Sobre la situación laboral en Zamora también se manifestó el delegado del colegio en Zamora, Raúl Zurrón, con la recurrente queja de las empresas de la falta de mano de obra, "con lo que no son capaces de poder crear la actividad económica necesaria", señaló.

Para Zurrón, el problema principal de este asunto en Zamora está en el descenso y envejecimiento de la población, por lo que solicitó "estrategias y políticas globales, tanto a nivel nacional como regional y provincial", para frenar esta sangría poblacional.