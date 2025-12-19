Una pelea de madrugada en pleno centro de Zamora deja al menos un herido de 23 años

Una agresión registrada esta madrugada en el centro de Zamora se ha saldado con un joven de 23 años herido. Los hechos ocurrieron pasadas las 4.00 horas de la mañana en las inmediaciones de la plaza de la Constitución, en concreto, en la calle de los Pavos.

Como consecuencia del altercado, uno de los implicados sufrió un golpe importante en la cabeza, además de un corte profundo en la muñeca con afectación en los tendones, presuntamente causados por fragmentos de cristal de botellas rotas. El herido fue atendido por los sanitarios de Emergencias 112 y trasladado en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también agentes de la Policía Municipal y Nacional, así como Emergencias Sanitarias. Vecinos de la zona confirman que durante un largo espacio de tiempo "se escuchaban voces y gritos de un tumulto de gente", apuntan residentes en los pisos aledaños.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque todo apunta a una celebración navideña pasada de vueltas.