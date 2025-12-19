La obra del Museo de Semana Santa de Zamora alcanza ya su cota cero
Los trabajos acabarán, según las previsiones, en mayo de 2027
El Museo de Semana Santa de Zamora ya ha alcanzado la cota cero una vez ejecutados todos los trabajos de cimentación y las estructuras de lo que van a ser los futuros sótanos del inmueble.
Por este motivo, la obra ha recibido este viernes la visita de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, acompañada por una amplia representación que incluye al obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera; el presidente de la Junta pro Semana Santa, Israel López Campos; la directora general de Vivienda, María Pardo; la consejera de Industria, Leticia García; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.
Se trata de una obra de diez millones de euros cofinanciada por Junta, Ayuntamiento y Diputación para cubrir "una demanda de la sociedad zamorana y de la Semana Santa, que merecía un museo como el que se está construyendo", ha dicho Isabel Blanco.
Un potencial turístico que "no conoce techo"
Su potencial turístico, según añade la vicepresidente, tiene "un potencial turístico que todavía no conoce su techo".
El fin de obra está previsto para mayo de 2027 y a continuación llegará el proceso de musealización, para el que "espero que el Estado cumpla su compromiso".
