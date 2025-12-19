La Navidad llega en verso a Zamora: original pregón del sacerdote Juan José Carbajo

Comenzó con las sabias palabras de un abuelo al que su nieto le pregunta por el sentido de la Navidad, para continuar con el "rito medido, en la sencillez de cada hogar, hecho con mimo" de montar el belén, acto que vaticina estas fiestas, como también lo hace el pregón de Navidad del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, este año con el sacerdote Juan José Carbajo como protagonista.

El acento musical a lo que fue el último acto del año del foro del periódico lo puso el conjunto de violonchelos del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano, dirigido por Juan María Cué, arropando con sus interpretaciones un ambiente navideño que vaticina las próximas fiestas.

Vacaciones y décimos premiados

Las esperadas vacaciones escolares y el día de la Lotería de Navidad también estuvieron presentes en este recorrido festivo. "Niños felices que después de villancicos en el colegio llegaban a casa con boletines de notas bajo el brazo. Y este día, o el siguiente, tiene ese soniquete propio de números cantados por niños, seguidos de una cifra de dinero, dando vueltas las bombos, trayendo ilusión y esperanza a muchos hogares maltrechos", describió.

Actuación de alumnos del Conservatorio de Música de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

El momento del año "en el que las noticias se abren con risas y no con llantos, con suerte y con abrazos, no con broncas y escaños", diferenció. "Pidamos salud, porque también está en el bombo", aconsejó.

La primera reunión familiar

Llegó con sus versos hasta Nochebuena, la primera oportunidad de reunión familiar. "Es noche buena porque frente a nuestras guerras, corrupciones, mentiras y soberbias, porque aunque no lo entendamos, aunque lo neguemos o no queramos, aunque lo despreciemos o ante él llevemos la bandera de la indiferencia, es noche buena porque Dios nace, se hace tierra, carne y sangre, se hace niño y artesano, predicador y aldeano, vecino, amigo, hermano", enumeró el pregonero.

Público en el teatro del seminario. / José Luis Fernández / LZA

El día de Navidad, por su parte, "es el día de la Vida con mayúsculas, Dios está con nosotros y se ha hecho de los nuestros", destacó el pregonero, que siguió llevando de la mano, rima a rima, al público que llenaba el teatro del Seminario de San Atilano, por el día de los Santos Inocentes, la Nochevieja y el Año Nuevo, hasta llegar a la Noche de Reyes, con ese brillo especial "que habla de la ilusión de los pequeños", pero también de la solidaridad "de ayudar a quien necesita nuestra amistad", teniendo muy presentes a aquellos que ya no están. "Hoy sus ausencias se notan, pero sus sillas están llenas, porque nos lo dieron todo, nos llenaron de sus vidas, aunque hayan dejado sitio en ellas".

Finalizó Carbajo "recogiendo" todos los elementos que rezuman Navidad y pensando que, en pocos meses, volverá a salir Jesús a la calle, en Semana Santa. "Solo pienso en que esta es mi Zamora, la que acuna a Dios en el pesebre y en el Calvario, la que le reza hecho niño y amortajado. Y siento ese sano orgullo que me invita a proclamar ¡Viva mi Zamora siempre y feliz Navidad!", se despidió.