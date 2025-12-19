La Diputación compra obras de Coomonte, Pedrero, Higinio Vázquez y Flecha para el antiguo Palacio

La tercera planta del palacio neorrenacentista, antigua sede de la Diputación de Zamora, acogerá la maqueta de bronce del miliar de José Luis Coomonte, la obra de metro y medio de altura que la institución provincial regaló a la ciudad; un crucificado de Ricardo Flecha, uno de las pocas esculturas que se quedó el artista; otra obra del pintor Antonio Pedrero; otra de Higinio Vázquez, con quien se está intentando contactar; y de mujeres pintoras y escultoras de Zamora de las que aún no se han precisado el nombre ni el presidente de la institución, el alcalde del PP en Trabazos, Javier Faúndez Domínguez, ni el vicepresidente y diputado de Cultura, el popular Víctor López de la Parte, en el encuentro mantenido con periodistas.

Faúndez ha reiterado que el centro artístico, que concluirán la obra en agosto de 2026, cogerá todas las obras dispersas por las distintas dependencias de la sede actual de la Diputación, del palacio de La Encarnación, un proyecto que incluye la elaboración de un inventario para hacer de ese espacio "una zona de exposición permanente de autores y autoras de Zamora, un proyecto complejo", ha manifestado Faúndez Domínguez. El presidente ha ratificado la importancia de rehabilitar y darle un nuevo uso al palacio de la calle de Ramos Carrión, "un compromiso adquirido con la ciudad y con el elenco de artistas de la provincia".

Con las dos primeras fases de la remodelación de la vieja sede de la Diputación, la institución prepara la tercera fase que conlleva una inversión menor al consistir en "arreglos, instalación de una iluminación artística adecuada de la sala de exposición, que será de primer nivel", ha abundado el presidente de la Diputación.

En estos momentos, se está a punto de acometer la accesibilidad y adecuación del edificio en la primera planta que albergará la oficina de información turística, trabajos adjudicados ya a Rearasa por 538.342,61 euros; la segunda fase está también en marcha, tras la adjudicación hace mes y medio de la construcción del acceso a la segunda planta desde la calle de Alfonso XII y la instalación de un montacargas que propuso la Fundación Fundos, así como el sistema vigilancia y la reforma de los baños, ha especificado Faúndez Domínguez.