Los detalles del acuerdo de la Policía Municipal de Zamora con el Ayuntamiento

La Mesa Sectorial de Policía y la Mesa General de Negociación, de las que forman parte la Concejalía de Personal y los representantes sindicales, han llegado a un consenso para la modificación de la jornada de servicio de Policía Municipal para realizar dos turnos en lugar de los tres recogidos en el Acuerdo Regulador de Funcionarios, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Un acuerdo que, en aras a la igualdad y con las especificidades necesarias por las diferencias de jornada con el colectivo de bomberos, se extenderá también al servicio de extinción de incendios.

Después de que en el Pleno de febrero de este año fuera rechazada la propuesta del Equipo de Gobierno para que la mayoría de la plantilla de la Policía Municipal realizara dos turnos de trabajo en lugar de los tres determinados por el Acuerdo Regulador, la Mesa Sectorial de Policías y la Mesa General de Negociación celebradas el lunes 15 y el miércoles 17 de esta semana han acordado organizar la jornada laboral en una rueda de cuadrante similar al rechazado, por la que se trabajará en dos turnos: día durante 14 horas y 30 minutos efectivos (de 07.45 a 22.15 horas) y noche durante 10 horas efectivas (de 22.00 a 8.00 horas). De ese turno están exceptuados los policías que realizan turno de oficinas de mañana o los que están exentos de realizar noches por edad, enfermedad o situaciones especiales como la conciliación de vida laboral y familiar y otras.

Se mantienen también, siempre según la información del Ayuntamiento, las condiciones recogidas en la propuesta rechazada para aplicar al turno de noche un coeficiente corrector de 0,42 horas, contabilizándose 14 horas y 20 minutos por cada turno de 10 horas efectivas de trabajo realizado, lo que supone, tras los descuentos por vacaciones y asuntos propios, entre 97 y 105 jornadas de trabajo al año.

Aunque era un compromiso de la Concejalía de Personal estudiar la posibilidad de aplicar a los policías municipales y a los bomberos la reducción de jornada diaria que tienen los empleados públicos durante el verano, ferias y fiestas, Navidades, Carnavales y Semana Santa, se ha avanzado para hacer efectiva en el cuadrante esa reducción horaria, de la que estaban excluidos estimada en 55 horas anuales, de manera que puedan dedicarse si es necesario a cubrir eventos previsibles y programables que puedan desarrollarse durante el año, con un máximo de 3 jornadas programadas y un mínimo de siete horas efectivas ininterrumpidas por jornada que, por encontrarse programadas fuera de la rueda de trabajo prevista, serán contabilizadas con el doble del tiempo empleado.

Necesidades de efectivos

Se mantiene de esta manera la propuesta del Servicio de Personal asumido por la concejala, Laura Rivera, de recoger en el cuadrante las necesidades de efectivos en eventos previstos y planificables del año, tales como Semana Santa, fiestas de Navidad o San Pedro, pero limitándose a las 55 horas anuales que les homologan con el resto de funcionarios, y a un máximo de tres jornadas. Cuando estas horas se realicen fuera de la rueda habitual se contabilizan el doble.

El Gobierno Municipal considera que es un buen acuerdo para la ciudad, porque permite planificar las necesidades de policía en eventos previstos todos los años, y es un buen acuerdo porque se acota el máximo de horas y jornadas dedicadas a este fin para mantener en la medida de lo posible los derechos laborales.

Este acuerdo, que ya era un compromiso de la concejala de Personal cuando se rechazó el anterior, avanza porque se ha podido plasmar tras los estudios realizados para llevarlo a cabo y tras las negociaciones mantenidas con los sindicatos para poder acercar los dos objetivos: mejorar el servicio de policía en la ciudad y mantener los derechos laborales.