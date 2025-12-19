El desarrollo de la industria ligada al hidrógeno verde de Zamora, en situación crítica por la red eléctrica

El acceso a la red eléctrica se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno renovable. Castilla y León concentra iniciativas estratégicas orientadas a la producción y transformación del hidrógeno en derivados como amoniaco, metanol y combustibles sostenibles (e SAF), procesos que dependen de una electrificación que, a día de hoy, no está garantizada. Zamora lidera las solicitudes para desarrollar proyectos de hidrógeno, que suman dos gigavatios, vinculados al desarrollo industrial.

En los dos últimos meses, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL, ha recabado la información de un total de 56 proyectos, una docena de ellos en Zamora, de 19 compañías diferentes, coincidiendo con el proceso de planificación eléctrica que Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han mantenido abierto hasta el 16 de diciembre.

Necesidades de potencia eléctrica, crítica en Zamora. / Asociacion H2CYL

Partiendo de estos datos, H2CYL ha realizado un informe, que cuenta con la participación del sector, cuyos resultados han sido remitidos tanto al Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) como a la Administración Regional. H2CYL solicita que sea tenido en cuenta en la planificación definitiva del Ministerio que prevé 36 intervenciones en la región, que se consideran insuficientes.

"La planificación eléctrica debe alinearse con la realidad industrial del hidrógeno. Sin acceso garantizado a la red, Castilla y León perderá competitividad e inversiones para la transición energética", afirma Javier Robador, gerente de H2CYL.

Exportar o consumir energía

Fuentes de la entidad explicaron que las líneas de alta tensión valen igual para exportar energía que para atender el consumo interior de Zamora. Sin embargo, las redes de distribución, empezando por las subestaciones, tienen que estar adaptadas a la función que vayan a tener que hacer, bien para exportar la energía o bien como punto de conexión para suministrar a los consumidores. En Zamora, el primer aspecto ha sido siempre el principal, producir energía para exportarla, mientras el segundo ha sido secundario, debido a la escasa industrialización de la provincia.

Sin embargo, ahora hay muchos proyectos tanto para producción de energía solar, fotovoltaica o incluso biogás, y también para generar hidrógeno verde. En este último caso la idea no es tanto exportar el hidrógeno como tal sino modificar la molécula para utilizarlo como materia prima de la producción industrial de amoniaco (utilizado por ejemplo para fertilizantes), metanol o combustibles sintéticos. Es decir, la producción de hidrógeno verde está vinculada a proyectos industriales, como quedó patente durante la presentación de las empresas que han reservado suelo en el polígono de Monfarracinos.

El estudio de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL, identifica subestaciones concretas, como Moreruela, Tábara y Valdecarretas como tres de las que necesitarían contar con más potencia para potenciales consumidores. Porque como dice la citada entidad, "el problema es uniforme en el territorio y afecta a 27 subestaciones de la Red de Transporte, siendo crítico en el entorno de Zamora, Soria, León y el eje Palencia-Burgos".