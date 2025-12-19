La coqueta casa en el barrio zamorano de San José Obrero: 140 metros, dos plantas y con garaje
El inmueble se encuentra en proceso de construcción, lo que te permitirá adaptarla a tu gusto
Si lo que buscas es una casa grande, muy luminosa y en construcción para poder adaptarla a tu gusto, echa un vistazo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com. Se trata de una vivienda de dos plazas con garaje y muchas posibilidades en el barrio de San José Obrero de Zamora, en concreto, en la calle de La Hiniesta.
Cuenta con una superficie construida de 140 metros cuadrados y en el momento actual se encuentra en proceso de construcción, lo que brinda al nuevo propietario la posibildiad de personalizarla a su gusto casi desde el inicio.
Además, disfrutarás del confort que proporciona contar con un garaje privado para tu vehículo
Y el precio es de...
Si te interesa este inmueble, lo primero que debes de saber una vez que has prestado atención a la casa es su precio. Será tuya por 119.000 euros, aunque no están incluidos los impuestos.
