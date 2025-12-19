Cómo compartir un décimo sin líos: qué anotar, qué no mandar por WhatsApp y cómo evitar conflictos.

En las semanas previas a la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad empieza a sucederse entre familia, amigos, conocidos y compañeros de trabajo una lluvia de boletos de lotería. Compartir décimo de lotería de Navidad es algo muy habitual, pero puede terminar causando problemas si el número resulta premiado y no se han tomado las precauciones necesarias.

Cómo compartir lotería de Navidad

Lo primero que has de saber es que el décimo es un documento al portador, lo que significa que el premio lo cobrará quien lo tenga físicamente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda lo siguiente: fotocopiar el décimo y entregar a cada participante una copia firmada. Este documento debe incluir el número que se juega, la serie, fracción y cantidad que corresponde a cada persona. Por último, el nombre y el documento nacional de identidad de la persona que guarda el décimo original.

Décimos de lotería. / Cedida

¿Se puede compartir un décimo por WhatsApp?

Sin embargo, con la llegada de las aplicaciones de mensajería instantánea es habitual compartir el décimo a través del móvil. Sí, se puede acreditar la participación con una fotografía recibida por WhatsApp, siempre que contenga un mensaje que espefique quién es el depositario del décimo y qué parte juega cada participante. La imagen habrá de ser nítida e incluir los datos mencionados en el párrafo anterior. Como última recomendación, la OCU añade conservar las conversaciones y, si fuera necesario, acompañarlas con el informe de un perito.

Aplicación de WhatsApp en un móvil. / Cedida

Qué hacer si toca

Llega el día del sorteo y resultas entre los agraciados. Saltas y gritas de alegría y descorchas una botella de champán, pero... ¿cómo se cobra un décimo de lotería? Ante todo, cautela: quien vaya a cobrar debe identificar a todos los beneficiarios y explicar la participación que corresponde a cada uno. Si se cobra el premio sin detallar las participaciones, podría interpretarse como una donación, lo que implica el pago del impuesto correspondiente. Por último, Hacienda aplica una retención del 20 por ciento sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros antes de repartir el premio entre los participantes.

Agraciados con el Gordo. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Evita llegar al juzgado

Para terminar, hay situaciones excepcionales que afectan al reparto de los premios. Si un matrimonio está en régimen de gananciales, el premio se divide a partes iguales; por su parte, en separación de bienes pertenece a la persona que adquirió el décimo, salvo que se acredite una compra conjunta.

Para eludir conflictos, siempre es mejor acordar y dejar por escrito el acuerdo entre todos los participantes. Puede hacerse con un documento rubricado o con mensajes donde todos muestren su conformidad. A esto hay que sumarle consejos prácticos como fotocopiar el boleto por las dos caras, denunciar su pérdida o robo lo antes posible y extremar la vigilancia de los bolsillos antes de poner la lavadora, no vaya a ser que el décimo quede inservible.