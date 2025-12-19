El archivo de la Diputación de Zamora, el Consorcio de Fomento Musical y Servicios Sociales, al Tránsito en enero

Javier Faúndez Domínguez anuncia para enero de 2026 la reubicación del archivo provincial en zonas en desuso del colegio del Tránsito "para sacarlo del zulo en el que está", el Consorcio de Fomento Musical y de Servicios Sociales, situados en el primer piso del edificio de las Arcadas para dejar en ese espacio el departamento de informática de la Diputación de Zamora que presiden el líder del PP. Ha explicado que continúan interviniendo para acondicionar zonas en desuso, donde se ubicaban las monjas que en su día dirigieron y trabajaron en el centro educativo, al objeto de atender a "colectivos que precisen de espacios para desarrollar actividades", como organizaciones culturales, ha apuntado como posibilidad.

El máximo mandatario de la institución provincial ha explicado que la decisión obedece a que "los documentos y archivos físicos ya no crecen" con la digitalización del funcionamiento de servicios y oficinas, pero el archivo físico acumulado en la parte trasera del palacio de La Encarnación "hay mucha historia y trabajo de la Diputación que está en precario" que es preciso ordenar y clasificar, de lo que se encargarán dos nuevos funcionarios con la licitación de dos plazas de archivero.

Faúndez Domínguez se ha puesto la fecha de primeros de enero próximo para tener todas esas dependencias en marcha, para lo que ya ha mantenido contactos con el alcalde IU en Zamora, Francisco Guarido, "en cuanto las autorizaciones municipales estén, Servicios Sociales irá al Tránsito e Informática ocupará ese espacio de las arcadas". Parte de su intervención ante los medios de comunicación se centró en las reformas de las oficinas de los Centros de Acción Social (CEAS) de los ayuntamientos de Benavente, que irá a la antigua sede del Consistorio; del CEAS de Puebla de Sanabria, "que están a punto de terminar"; de Villalpando y de Alcañices para lo que se reformarán las antiguas escuelas, y la reforma del situado en Fuentesaúco.