"Con agujeros de metro", la queja de un vecino sobre esta calle zamorana

El mal estado de una carretera en la calle de La Vega ha vuelto a encender el malestar vecinal en las redes sociales.

Un vecino de la zona ha denunciado el deterioro del firme, lleno de baches y grietas, en un grupo de una conocida red social, dónde ha comentado que, "calle de La Vega, con agujeros de metro, ¿no se pueden arreglar?"

Esta situación, según afirma, supone un riesgo constante para la seguridad de los conductores y los peatones y lleva varios meses sin recibir una solución por parte de las autoridades responsables.

Un miembro de este mismo grupo asegura que también se ha solicitado la instalación de alumbrado y da las gracias al vecino "por dar altavoz a las quejas vecinales".

Socavón en la carretera / CEDIDA

Otros usuarios también manifiestan su malestar y consideran que "como siempre, hay barrios de primera y de segunda y los olvidados que no cuentan para nada".