Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo de Semana Santa de ZamoraEstafan 70.000 euros a una empresa zamoranaLa magia regresa a Zamora en NavidadLa freidora industrial automática más larga de Europa estará en ZamoraLas terminaciones más buscadas en Zamora para la Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Cuerpo de seguridad local

Un acuerdo pone fin a un año de conflicto por los cuadrantes de la Policía Municipal de Zamora

Agentes y Concejalía de Personal pactan el calendario laboral de 2026

Uno de los plenos en los que bomberos y policías municipales acudieron para protestar.

Uno de los plenos en los que bomberos y policías municipales acudieron para protestar. / J. N. (Archivo)

Alberto Ferreras

El Ayuntamiento de Zamora y la plantilla de la Policía Municipal han alcanzado un principio de acuerdo sobre los cuadrantes y turnos de trabajo para 2026. De esta forma se pone fin a un conflicto que durante el último año ha enfrentado a los agentes con el Consistorio.

Las discrepancias llevaron incluso el pasado mes de febrero a que el equipo de Gobierno municipal de IU y PSOE rompiera la unidad de voto al abordar este asunto en un pleno en el que estuvo presente parte de la plantilla para mostrar su disconformidad con la propuesta inicial.

Sin embargo, la Concejalía de Personal del Consistorio zamorano ha logrado ahora llegar a un acuerdo y desbloquear ese conflicto de trabajo con los agentes locales que llevaba meses enquistado, según han apuntado a este diario fuentes de la negociación.

Ese acuerdo se suma al que ya se había alcanzado desde el punto de vista económico, y que estaba pendiente de recibir los informes técnicos municipales que avalaran el principio de acuerdo alcanzado.

Noticias relacionadas y más

La negociación está también avanzada, aunque aún sin acuerdo definitivo, con la plantilla de los bomberos, que igualmente han protagonizado este año algunas movilizaciones motivadas por temas laborales, en su caso centradas en el complemento específico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
  2. El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
  3. El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
  4. El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
  5. Las viviendas municipales de la avenida de Galicia, en Zamora, serán derribadas, ¿por qué?
  6. El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
  7. Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
  8. A-11 en Zamora: La variante de Alcañices expropia 125 hectáreas

Edgar Fernández, candidato a la presidencia de la Vera Cruz de Zamora: "Realizaré un escaneo de los pasos para evitar desperfectos"

Edgar Fernández, candidato a la presidencia de la Vera Cruz de Zamora: "Realizaré un escaneo de los pasos para evitar desperfectos"

Un acuerdo pone fin a un año de conflicto por los cuadrantes de la Policía Municipal de Zamora

Un acuerdo pone fin a un año de conflicto por los cuadrantes de la Policía Municipal de Zamora

La Navidad llega en verso a Zamora: original pregón del sacerdote Juan José Carbajo

El desarrollo de la industria ligada al hidrógeno verde de Zamora, en situación crítica por la red eléctrica

El desarrollo de la industria ligada al hidrógeno verde de Zamora, en situación crítica por la red eléctrica

La pérdida de fondos europeos lastra la economía en Zamora para 2026

La pérdida de fondos europeos lastra la economía en Zamora para 2026

Una cadena humana solidaria: así ha sido la recogida de alimentos en este colegio de Zamora

Una cadena humana solidaria: así ha sido la recogida de alimentos en este colegio de Zamora

Cruz Roja premia a estos zamoranos por su compromiso social

Cruz Roja premia a estos zamoranos por su compromiso social

Mañueco resalta la retención de talento joven y el empleo que creará el polígono Zamora Norte de Monfarracinos

Tracking Pixel Contents