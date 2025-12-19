Un acuerdo pone fin a un año de conflicto por los cuadrantes de la Policía Municipal de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora y la plantilla de la Policía Municipal han alcanzado un principio de acuerdo sobre los cuadrantes y turnos de trabajo para 2026. De esta forma se pone fin a un conflicto que durante el último año ha enfrentado a los agentes con el Consistorio.

Las discrepancias llevaron incluso el pasado mes de febrero a que el equipo de Gobierno municipal de IU y PSOE rompiera la unidad de voto al abordar este asunto en un pleno en el que estuvo presente parte de la plantilla para mostrar su disconformidad con la propuesta inicial.

Sin embargo, la Concejalía de Personal del Consistorio zamorano ha logrado ahora llegar a un acuerdo y desbloquear ese conflicto de trabajo con los agentes locales que llevaba meses enquistado, según han apuntado a este diario fuentes de la negociación.

Ese acuerdo se suma al que ya se había alcanzado desde el punto de vista económico, y que estaba pendiente de recibir los informes técnicos municipales que avalaran el principio de acuerdo alcanzado.

La negociación está también avanzada, aunque aún sin acuerdo definitivo, con la plantilla de los bomberos, que igualmente han protagonizado este año algunas movilizaciones motivadas por temas laborales, en su caso centradas en el complemento específico.