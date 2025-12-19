1.500 euros en lotería, 800 euros y objetos de valor, el botín del ladrón "araña" de Zamora

1.500 euros en boletos de lotería de Navidad, 800 euros en metálico, relojes y joyas forman parte del botín incautado al ladrón "araña" de viviendas habitadas que asaltaba escalando por la fachada de patio interior del edificio hasta llegar a una ventana, romper el cristal y entrar en el inmueble. El acusado de nueve robos con fuerza en casa habitada, ya en prisión provisional en la macroprisión de Topas tras comparecer ante el juez, actuó en Zamora, en Toledo, León y Burgos, según la Comisaría de Zamora.

La colaboración entre las comisarías de Zamora y de Talavera de la Reina (Toledo) ha permitido detener al ladrón "araña", al que imputan robos en Zamora, Talavera de la Reina (Toledo), Burgos y Ponferrada (León), domicilios de lo que se llevaba, dinero, joyas y otros objetos de valor. Antes de cometer los robos, se cercioraba de que no había nadie en el interior de la vivienda, según la información de la Comisaría de Zamora.

La Policía Nacional de Zamora inició las investigaciones en el mes de septiembre, tras producirse dos robos en viviendas de la capital, pesquisas que permitieron relacionar al acusado con robos en las otras ciudades en los que utilizó el mismo modus operandi, por lo que la Comisaría de Zamora se coordinó con distintas las de esas localidades mencionadas, lo que resultó clave para arrestar al individuo. La Policía Nacional pudo localizar al acusado en la ciudad de Salamanca, donde se estableció un dispositivo en el que intervinieron investigadores de la Comisaría de Zamora y de Talavera de la Reina para detenerle.

Los agentes realizaron un seguimiento de los desplazamientos que realizaba el sospechoso para poder llevar a cabo la detención que permitió esclarecer hasta nueve robos con fuerza en el interior de vivienda habitada en Zamora, Talavera de la Reina (Toledo), Burgos y Ponferrada (León), "lo que evidencia una alta movilidad y capacidad para cambiar de ubicación de forma rápida" que dificultaban su localización por la policía. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia en Salamanca y decretó su ingreso en prisión, en Topas.

Consejos para evitar robos en viviendas

La Policía Nacional aconseja Con el fin de prevenir este tipo de robos, la Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de seguridad en las viviendas, como cerrar siempre puertas y ventanas con llave, no bajar completamente todas las persianas para evitar que la vivienda aparente estar deshabitada, y evitar dejar a la vista objetos de valor. También se aconseja pedir a un vecino o familiar de confianza que recoja la correspondencia cuando la vivienda vaya a permanecer desocupada y llamar de inmediato al 091 ante cualquier ruido extraño o presencia de personas sospechosas en el inmueble o sus proximidades, pues es de suma importancia la colaboración ciudadana y de la rápida comunicación de cualquier hecho sospechoso.