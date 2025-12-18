Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado proyecto industrial prioritario el plan de inversión de 36,8 millones de euros que pretende crear 432 puestos de trabajo con la ampliación de la industria de productos precocinados congelados de Freigel Foodsolutions en Roales del Pan, en el alfoz de Zamora.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario (PIP) se ha efectuado a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo del Gobierno regional, según ha informado la Junta en un comunicado, que ha detallado que de los 432 puestos de trabajo que está previsto crear en ese proyecto, 132 serán empleos directos.

La repercusión del proyecto en términos de inversión y empleo, su contribución a una "expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León" se han tenido en cuenta en esa declaración.

Esta inversión generará "un impacto económico relevante", con crecimiento del PIB de la zona, generación de empleos directos e indirectos, dinamización de la economía local e impacto tecnológico e innovador.

La planta del proyecto será la más grande del grupo europeo Goodlife Foods cuando concluya esta inversión, y es una fábrica de elaboración de platos precocinados y aperitivos congelados que lleva en Roales del Pan desde 1974.

El objetivo principal de la inversión prevista es la ampliación de la capacidad productiva de la planta mediante líneas de producción especializadas en elaborados cárnicos de pollo, con una capacidad de producción de hasta 3.500 kilos hora.

El proyecto contempla acondicionamiento de naves, nuevas salas de proceso e instalaciones industriales avanzadas, incluyendo la ampliación de la instalación frigorífica y la incorporación de maquinaria de última generación, como la freidora automática más larga de Europa y un túnel de congelación espiral.

Además, se potenciará el control de calidad con sistemas digitales de peso, detección de metales, y rayos X UHD.

El proyecto, a ejecutar de aquí al año 2030, contribuirá al mantenimiento de unos 900 proveedores locales y más de 1.900 en el conjunto de la Comunidad, lo que supone más de 600 empleos indirectos en toda Castilla y León.

Durante el pasado ejercicio 2024, más del 48 % de las materias primas que entraron en la planta zamorana procedían de Castilla y León, con un valor estimado superior a los 25 millones de euros.

Con la nueva inversión se estima que el valor de compra a proveedores de la Comunidad se eleve hasta los 67 millones de euros en 2030.

La declaración de este plan como Proyecto Industrial Prioritario por parte de la Junta de Castilla y León, permitirá facilitar y agilizar el desarrollo de la inversión.