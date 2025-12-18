Zamora premia la creatividad culinaria a través de las setas y las castañas

El esfuerzo y la creatividad de la hostería de la provincia con la castaña y las setas tiene premio.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, y la gerente de la Asociación Zamora de Empresarios de Hostelería (AZEHOS), Natalia García, han entregado el jueves los premios a los ganadores del XI Concurso "Vamos de Setas. Tapas Micológicas por la provincia de Zamora", incluidos los Premios Vamos de Setas y Zamoranito de Oro 2025, así como los correspondientes a la segunda edición de los premios "Cocinando con Castañas 2025", en un acto desarrollado en el salón de plenos de la Diputación.

El concurso "Vamos de Setas" es un evento gastronómico que honra a los mejores establecimientos que han sabido exaltar los productos micológicos de nuestra tierra. En esta edición han participado 15 establecimientos de toda la provincia de Zamora, que, con creatividad y respeto por la tradición, han transformado las setas zamoranas en deliciosas tapas y platos.

Los profesionales de Hotel Rey don Sancho reciben uno de los premios. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, la segunda edición de los premios "Cocinando con Castañas 2025" ha contado con la participación de 18 establecimientos de toda la provincia de Zamora, que han presentado propuestas culinarias llenas de creatividad y sabor, utilizando un producto tan característico y valioso de nuestra tierra como es la castaña.

Ambos concursos, organizados en colaboración con el sector hostelero, tienen como objetivo poner en valor los productos de los montes zamoranos, fomentar su uso en la cocina local y promocionar la hostelería y el turismo gastronómico en la provincia, especialmente durante la temporada micológica y de la castaña.

Premios "Vamos de Setas" 2025

El primer premio "Vamos de Setas" 2025 ha sido otorgado al Hotel Rey Don Sancho, un establecimiento que ha demostrado su maestría en la creación de tapas micológicas de alta calidad, combinando innovación y respeto por los productos autóctonos.

El club de jubilados de Villaralbo recibe uno de los premios / José Luis Fernández / LZA

El segundo ha recaído en el Club del Jubilado de Villaralbo, que ha destacado por su dedicación a la cocina tradicional y por la utilización de setas locales en elaboraciones que reflejan el sabor auténtico de Zamora.

El tercer fue al Asador Casa Mariano, un establecimiento que ha logrado sorprender con sus tapas micológicas, fusionando la tradición zamorana con toques de innovación.

Premio "Zamoranito de Oro" 2025

En la categoría especial del "Zamoranito de Oro", el premio a la Mejor Tapa con Boletus edulis de jara ha sido para la Posada Real La Cartería, de Puebla de Sanabria, por su excelente tratamiento de este hongo de gran prestigio, transformándolo en una tapa excepcional.

La Posada Real La Pascasia recibe uno de los galardones. / José Luis Fernández / LZA

Premios "Cocinando con Castañas" 2025

En la segunda edición del concurso "Cocinando con Castañas", los premios han sido otorgados a las siguientes propuestas gastronómicas:

Primer premio ha recaído en La Posada Real La Pascasia, de Puebla de Sanabria, por su propuesta "Menú Magosto".

El segundo galardón ha sido para Club de Jubilados de Villaralbo, con "Pi pis y castañas", mientras que el tercero ha sido para Hotel Rey Don Sancho, de la capital, por "Bosque sanabrés".

La Posada Real La Cartería recibe el Zamoranito de Oro / José Luis Fernández / LZA

En el acto, el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, subrayó que "gracias a este compromiso continuado, la provincia se ha consolidado como un referente en el sector micológico, no solo a nivel nacional, sino también internacional", poniendo en valor el apoyo a la recolección sostenible, la formación de expertos y el fomento del turismo micológico, factores clave para que eventos como los Premios "Vamos de Setas" y el "Zamoranito de Oro" sigan creciendo y consolidándose año tras año.

El Asador Casa Mariano recibe el tercer renocomiento de "Vamos de setas" / José Luis Fernández / LZA

Añadió que "este concurso no solo pone en valor nuestra gastronomía local, sino que también resalta el trabajo y el esfuerzo de muchas instituciones, como la Diputación de Zamora, que han estado al frente del impulso al sector de la castaña". También puso en valor el papel de la Mesa del Castaño de Zamora, que "ha jugado un papel fundamental en la defensa y promoción de este cultivo, que es un referente en nuestra provincia y que continúa abriendo nuevas oportunidades para los productores y para el conjunto de la comunidad".