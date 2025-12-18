Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La solidaridad navideña de este colegio de Zamora

Los alumnos del Nuestra Señora del Rocío-Amor de Dios se vuelcan con las familias más necesitadas de San José Obrero

VÍDEO | Recogida de alimentos en el colegio Nuestra Señora del Rocío

F. E.

B. Blanco García

B. Blanco García

El proyecto “Regala Esperanza”, una iniciativa de aprendizaje y servicio puesta en marcha por el colegio Nuestra Señora del Rocío-Amor de Dios, sacó este jueves a la calle a los alumnos de todas las etapas educativas para formar una cadena humana que ayudó a llevar todos los alimentos recogidos en las últimas semanas gracias a la solidaridad de la comunidad educativa.

Cadena solidaria de alimentos del colegio Nuestra Señora del Rocío

Cadena solidaria de alimentos del colegio Nuestra Señora del Rocío / Alba Prieto y Leticia Galende

La fila de niños y niñas se podía ver por toda la avenida Galicia, desde la zona de las galerías comerciales hasta la entrada del colegio. Allí iban a parar desde paquetes de pasta y arroz hasta galletas, leche, dulces navideños o incluso productos de limpieza e higiene infantil.

Solidaridad compartida con la ciudadanía

Además de la solidaridad de las familias, un grupo de alumnos del colegio se desplazó ayer hasta el Centro Comercial Valderaduey para explicar a los clientes su proyecto e invitarles a colaborar con alguna donación de productos.

Desde el colegio no solo agradecen el apoyo del propio centro comercial, sino también de todas las personas que mostraron su compromiso y solidaridad, colaborando con la donación de alimentos.

Reforzar valores con acciones

El alumnado, las familias y el profesorado que participó activamente en esta jornada ayudó a reforzar los valores de cooperación, empatía y responsabilidad social que promueve el proyecto.

Esta recogida se suma a las distintas acciones solidarias que Nuestra Señora del Rocío desarrolla en el marco de su proyecto “Regala Esperanza”, consolidado como una propuesta educativa que une aprendizaje y compromiso social, y que ha culminado este jueves con la celebración de la denominada Cadena Solidaria.

