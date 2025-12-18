¿Retrasos en el estudio de reapertura de la Ruta de la Plata? Una denuncia y el horizonte 2050

Retrasos en el estudio de viabilidad previo y unas previsiones que fijan hasta el año 2050 la fecha de reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Esa es la denuncia que ha realizado este jueves el partido UPL, que ha lamentado el "desprecio" que el Gobierno de España muestra con la provincia de Zamora con la supresión de las frecuencias de parada del AVE de la línea Madrid-Galicia en la estación de la comarca de Sanabria y por no reabrir el tren de la Ruta de la Plata.

El presidente de la Unión del Pueblo Leones, Carlos Javier Salgado, ha reclamado que se reviertan los recortes en las paradas del AVE porque se trata de "una comarca muy envejecida, que sufre despoblación", se han quitado un 25 % de las frecuencias y resultan fundamentales para que los sanabreses accedan a los servicios públicos.

Por ello, ha pedido al Gobierno de la nación que muestre "una mayor implicación" con las reivindicaciones en materia de infraestructuras que necesita Zamora para cambiar hacia "la senda del desarrollo".

Sobre la reapertura del tren de la Ruta de la Plata, UPL ha asegurado que el estudio de viabilidad sobre esa infraestructura encargado por el Gobierno va con retraso y ha criticado que se pretenda demorar hasta el horizonte del año 2050 esa reapertura cuando se necesita ya porque "vertebra toda España" y no solo la región leonesa.

Manuel Herrero, Carlos Javier Salgado y Pablo Tejedor, en la rueda de prensa de UPL. / Alba Prieto

Ha pedido que el estudio de la reapertura de esa vía férrea tenga en cuenta el beneficio social, ya que en ese caso se optaría por su reapertura "sí o sí" y ha lamentado que tanto el PP como el PSOE, cuando han estado en el Gobierno de España, "no han trabajado por reabrir" esa línea de tren.

Por su parte, el secretario de Infraestructuras de UPL, Pablo Tejedor, se ha referido a las infraestructuras viarias y ha denunciado que no hay una apuesta clara ni decidida por construir la autovía A-11 entre Zamora y la frontera con Portugal, mientras que se avanza en otros tramos de esa autovía en Valladolid.

Carretera de Rihonor

Ha reclamado además a la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España que trabajen por ejecutar el nuevo puente internacional de Rihonor de Castilla y León y la variante de esa población fronteriza de la carretera que une Puebla de Sanabria con Braganza.

El coste de esa infraestructura, según el proyecto que llevó a cabo la Junta de Castilla y León, es de veinte millones de euros, pero ambas administraciones no se ponen de acuerdo sobre quién debe ejecutarla, ay que la Junta alega que al ser un paso internacional debe pagar el Estado y este alega que se trata de una carretera autonómica y debe ser la Junta.

Tejedor ha expresado su malestar porque no se pongan de acuerdo cuando se trata de un proyecto "viendo las locuras de inversiones en otros territorios, no parece tan grande".

UPL ha pedido además el arreglo del firme de la autovía A-52 en la comarca de Sanabria, de la A-66 entre Benavente y la provincia de León y de la carretera Nacional 122. El responsable provincial en Zamora del partido leonesista, Manuel Herrero, ha subrayado la importancia de las infraestructuras y las comunicaciones para mantener la población en el medio rural zamorano, por lo que su mejora debería ser una prioridad.