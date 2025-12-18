Prórroga de cuatro años para el convenio del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora: quién la promueve y qué consecuencias tiene

Un pleno exprés de apenas cinco minutos de duración ha servido este jueves para que el Ayuntamiento de Zamora acepte prorrogar cuatro años más el convenio suscrito con la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora para la financiación del nuevo Museo de Semana Santa de la ciudad.

En la sesión plenaria, de carácter extraordinario, también hubo tiempo para aprobar la prórroga de otro convenio suscrito con el Gobierno autonómico, el del nuevo centro cívico que se construye junto a la avenida Cardenal Cisneros.

Ese centro se acondiciona mediante la remodelación de un inmueble público que da también a las calles Corbeta y Juan Sebastián el Cano y que es ejemplo de la arquitectura brutalista de Zamora. El convenio para la ejecución de las obras financiadas por la Administración autonómica y la local estaba a punto de caducar, al igual que el suscrito para el museo de pasos, por lo que ha sido necesario celebrar un pleno extraordinario para la prórroga de ambos, ya que uno de ellos caducaba a finales de este año y el otro a principios de enero.

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zamora celebrado este jueves. / José Luis Fernández

La justificación de la sesión plenaria la ha ofrecido el alcalde, Francisco Guarido, que ha detallado que en la prórroga del convenio del centro cívico se incluye además el modificado del proyecto que se ha realizado. Con ese modificado se ha pretendido dejar espacio para albergar el centro CyL Digital, junto a otras dotaciones comunitarias ya previstas, como es el caso de la biblioteca municipal del barrio de La Candelaria.

Un pleno más antes de concluir el año

Los dos convenios se han aprobado por unanimidad de todos los concejales presentes, 24 de los 25, y sin ninguna discusión al respecto. Además, al tratarse de un pleno extraordinario, no hubo preguntas y mociones de los grupos municipales, que se dejarán para el último pleno ordinario del año 2025, previsto el martes día 30 de diciembre.

La petición de la prórroga, que se suscribe por cuatro años más, fue solicitada con carácter urgente por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, que es la que está al frente de ambos proyectos. El plazo de prórroga se refiere al convenio y no tiene que ver con los plazos de obras, que se mantienen invariables mientras no surjan prórrogas justificadas para retrasar las fechas.

Visita a las obras

La aprobación de la prórroga se produce un día antes de que la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, realice una visita a las obras del Museo de Semana Santa para comprobar los avances de los trabajos que se ejecutan en el solar de la plaza de Santa María la Nueva.