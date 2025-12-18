De la penicilina de estraperlo a comida. El Yacente distribuye más de tres toneladas de alimentos básicos esta Navidad en Zamora

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente, a través de su Fundación Christus Yacens, distribuirá 625 bolsas que contienen alimentos básicos, desde leche, aceite, garbanzos o mil, que llevarán a las personas más necesitadas través de las parroquias de las dos diócesis de la provincia de Zamora.

Uno de los voluntarios del Yacente junto a las bolsas ya preparadas. / J. N.

La cifra de bolsas preparadas este año ha aumentado en 30 más por petición de los párrocos y muchas se irán para Aliste. La comarca “está recibiendo mucho inmigrante que se está incorporando a puestos de trabajo necesita esas pequeñas ayudas tanto de vivienda como de alimentos”.

“Santa Teresa de Calcuta, decía las personas viven para atender a personas necesitadas y esa es la filosofía que lleva la Penitente Hermanada de Jesús Yacente desde su fundación hace 85 años” señaló el Hermano Mayor, Dionisio Alba. El semanasantero detalló que “en los primeros años difíciles de la guerra se ayudaba mucho a los hermanos que necesitaban y hasta se tenía que comprar penicilina de estraperlo para poder llegar al necesitado y esa es la filosofía que mantenemos”.

Los productos que integran la bolsa solidaria. / J. N.

La cofradía de Pasión, que realiza esta actividad desde hace siete Navidad con el respaldo de la Caja Rural de Zamora y la Diputación de Zamora e incluso con donativos específicos de hermanos, ha confeccionado bolsas que contienen más de seis kilos de alimentos producidos en la provincia, como Leche Gaza, miel producida en Aliste, garbanzos de Fuentesaúco o queso de la zona de Benavente.