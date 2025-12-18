Olivia Vicente, escritora: "Las fotografías en papel nos interpelan para que nos paremos"

La zamorana Olivia Vicente, docente de profesión, ha publicado su segundo libro. Tras la novela «Donde ya no hay adiós» cambia de tercio y apuesta por un ensayo donde analiza la imagen desde múltiples puntos de vista .

¿Cómo nace "Anatomía de la imagen"?

Hay dos momentos claves que me hacen plantearme cómo se representa el cuerpo. Una es la pérdida de mis abuelos y otra es la enfermedad de una prima mía, la más joven. Esa pérdida de vidas con tanto contraste terminó de cristalizar en el libro. Terminó convirtiendo lo público en privado y lo privado en público. En el libro hay una relación entre los artistas y cómo me influyen a mí, pero, a la vez, hay una relación lógicamente con lo que nace de lo interior, de lo familiar, de lo propio. Eso poco a poco se fue tejiendo desde la infancia con esa mirada fotográfica porque como yo no sabía pintar y mi familia sí, empecé a crear esa mirada de forma natural, pero no he sido muy consciente hasta ser adulta. Llevaba mucho tiempo leyendo acerca de la fotografía y me parece muy interesante cómo va evolucionando la técnica, a la par que la pintura. En esas lecturas me di cuenta que apenas hablaban de las mujeres, y de su papel, por ejemplo, un caso muy significativo es el de Cristina García Rodero, de quien en manuales de fotografía a veces o sale una línea o no sale absolutamente nada. Se fueron conjugando esos intereses, por un lado esa ausencia de referencias femeninas y otros temas más personales.

¿Por qué eligió formalmente el ensayo?

El ensayo me parece un género muy plástico. Por un lado, te posibilita hablar de arte, de literatura, de lo que tú quieras y es un género que cada vez es más abierto. Me gusta mucho la idea de romper con los límites tradicionales, y, por otro lado, tienes la posibilidad de relacionar temas tan diversos en el tiempo y en el espacio que me parece fantástico.

¿Hubo algún detonante para que comenzara con la escritura?

Yo últimamente empiezo siempre a escribir en Argentina. Mi marido es de allí y vamos cada dos años. Siempre que estoy allí tengo la necesidad de empezar algo nuevo. Cambiar de lugar me ayuda también a cortar con lo más cotidiano. Tenía muchas lecturas leídas, y surgió. Tampoco me había planteado escribir propiamente un ensayo, sino que me puse a escribir una tarde acerca de las últimas anotaciones, y cuando ya llevaba diez páginas me di cuenta de que había quizá un libro, y empecé a organizar las ideas. El esquema fue amplísimo, (risas) fue tremendo. En cuanto a la escritura, yo soy muy obsesiva. Algunos capítulos los he escrito tres veces y el último capítulo fue el que más me costó escribir para no caer en lo macabro ni tampoco caer en los tópicos porque siempre hablar de la muerte es un reto. Una vez que ya estuvo el manuscrito corregí un montón. Lo que más me interesaba era que el lector cuando estuviera leyendo sintiera el ritmo de la oralidad, que no le resultara un texto árido, sino más bien una conversación.

De ahí que no lo cargue con citas y que recurra a expertos, pero no constantemente...

Esa era la idea y por eso también introduje más material íntimo y personal.

¿No sintió pudor?

Mucho pero si iba a hablar de, por ejemplo, de Olatz Vázquez una fotógrafa que se desnudó en redes para que pudiéramos entender el cáncer y yo me quedo con esa lección de que el cuerpo no solo es belleza sino también es el paso de la vida. Y si yo iba a utilizar el caso de Susan Sontag, ¿cómo no me iba a sincerar yo? Me costó mucho, pero yo creo que le da un mayor sentido porque , de hecho, para mí, la imagen, igual que la literatura, forma parte de mi existencia.

¿Qué ha sido lo más complicado?

El reto era mantener el equilibrio entre lo más académico, lo más científico y lo literario. El texto se lee bien porque hay un equilibrio entre lo teórico y lo vivencial. No quería que la estructura fuera lineal como en un manual de fotografía, sino que, al igual que estoy hablando de cajas de fotos familiares en las que tú vas abriendo y te vas encontrando fotografías, el libro también fuera eso.

A lo largo de las páginas reflexiona sobre la imagen y sobre muchos más aspectos.

Por un lado sobre cómo la imagen esculpe nuestro pensamiento y por tanto nuestro cuerpo, pero, por otro lado, hay una clara reivindicación de esas mujeres olvidadas en la historia del arte. Me parecía que era una manera muy interesante de hacerles un homenaje a las artistas y también a las teóricas, entre ellas a mi adorada Susan Sontag ,porque yo creo que en muchas ocasiones se nos olvida que existieron porque no se recoge su testimonio. También hay otra cosa más personal, yo quería que el lector sintiera que al igual que yo reviso la caja de mis fotos, quizá fuera un buen momento para revisar estas imágenes en papel que nos atan a una historia familiar porque hacemos tantas fotos a diario que, a veces, nos olvidamos de ese pasado que nos ayuda a entender mucho de cómo somos ahora porque somos una copia familiar. Al final esa copia familiar no se entiende si tú miras otra vez las fotos de tus abuelos, de tus tíos, de tus padres y a ti cuando eras más pequeña. Las fotos que hacemos con en el móvil la hacemos y borramos con facilidad y de tantas que tenemos ni las miramos. En cambio, las fotografías en papel nos interpelan para que nos paremos, para que les dediquemos un tiempo, para que conversemos y las veamos con otros y ese diálogo me interesa.

¿De qué manera ve la luz el texto?

Gustavo Di Biase y yo tenemos un programa de radio que se llama "Luna Roja". Estábamos en la Feria del Libro de Toledo haciendo entrevistas para la propia feria y ahí coincidí con Cristina Pineda, la directora de la editorial Tres Hermanas. Le pregunté por el fotolibro de Olatz Vázquez que han publicado. Estaba escribiendo el capítulo sobre el cáncer, se lo comenté y me pidió que se lo mandara. Lo hice sin esperar anda porque estas cosas son muy complicadas. Al mes siguiente me mandó un correo ya como editora, donde me pidió que le mandara el resto del manuscrito. En este ensayo, aunque ha sido difícil la escritura, luego ha habido otras cuestiones que se han dado de manera tan fluída.