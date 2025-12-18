El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre celebró este jueves en Zamora su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, en la que se procedió a la renovación de los principales cargos representativos de la institución.

Durante la reunión, los arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León eligieron como nuevo presidente de la Fundación al obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro. Asimismo, el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, fue designado vicepresidente. Ambos desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años.

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. / CEDIDA

Estas elecciones se han producido tras el nombramiento de monseñor Abilio Martínez como obispo de la diócesis de Ciudad Real. Martínez había ocupado la presidencia de la Fundación desde 2022, mientras que la vicepresidencia recaía hasta ahora en el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello.

El Patronato acordó también la reelección de José Enrique Martín Lozano como secretario general, cargo que continuará ejerciendo como máximo responsable ejecutivo de la entidad.

La reunión, que tuvo lugar en Zamora, acogió a los miembros del Patronato, que visitaron la XXVIII edición de Las Edades del Hombre: EsperanZa, en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral. Posteriormente, se realizó un balance de las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo de 2025 y se avanzó en la planificación de los próximos proyectos.