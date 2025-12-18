Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo de Semana Santa de ZamoraEstafan 70.000 euros a una empresa zamoranaLa magia regresa a Zamora en NavidadLa freidora industrial automática más larga de Europa estará en ZamoraLas terminaciones más buscadas en Zamora para la Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre

Tras la renovación de cargos en la Fundación Las Edades del Hombre, el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, asumirá la vicepresidencia por un periodo de tres años

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre.

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. / CEDIDA

Marina García

El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre celebró este jueves en Zamora su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, en la que se procedió a la renovación de los principales cargos representativos de la institución.

Durante la reunión, los arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León eligieron como nuevo presidente de la Fundación al obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro. Asimismo, el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, fue designado vicepresidente. Ambos desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años.

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre.

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. / CEDIDA

Estas elecciones se han producido tras el nombramiento de monseñor Abilio Martínez como obispo de la diócesis de Ciudad Real. Martínez había ocupado la presidencia de la Fundación desde 2022, mientras que la vicepresidencia recaía hasta ahora en el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello.

El Patronato acordó también la reelección de José Enrique Martín Lozano como secretario general, cargo que continuará ejerciendo como máximo responsable ejecutivo de la entidad.

La reunión, que tuvo lugar en Zamora, acogió a los miembros del Patronato, que visitaron la XXVIII edición de Las Edades del Hombre: EsperanZa, en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral. Posteriormente, se realizó un balance de las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo de 2025 y se avanzó en la planificación de los próximos proyectos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
  2. El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
  3. El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
  4. El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
  5. Las viviendas municipales de la avenida de Galicia, en Zamora, serán derribadas, ¿por qué?
  6. El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
  7. Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
  8. A-11 en Zamora: La variante de Alcañices expropia 125 hectáreas

Mañueco resalta la retención de talento joven y el empleo que creará el polígono Zamora Norte de Monfarracinos

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre

Cáritas ofrece las cifras de migrantes atendidos en Zamora en 2025 y rompe una lanza en su favor: "son personas con dignidad"

Prórroga de cuatro años para el convenio del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora: quién la promueve y qué consecuencias tiene

Prórroga de cuatro años para el convenio del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora: quién la promueve y qué consecuencias tiene

La solidaridad navideña de este colegio de Zamora

La solidaridad navideña de este colegio de Zamora

La magia regresa a Zamora en Navidad, descubre cuándo

La magia regresa a Zamora en Navidad, descubre cuándo

La Fundación Alimerka renueva su compromiso navideño con entidades sociales de Zamora

La Fundación Alimerka renueva su compromiso navideño con entidades sociales de Zamora

Zamora premia la creatividad culinaria a través de las setas y las castañas

Zamora premia la creatividad culinaria a través de las setas y las castañas
Tracking Pixel Contents