El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre
Tras la renovación de cargos en la Fundación Las Edades del Hombre, el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, asumirá la vicepresidencia por un periodo de tres años
El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre celebró este jueves en Zamora su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, en la que se procedió a la renovación de los principales cargos representativos de la institución.
Durante la reunión, los arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León eligieron como nuevo presidente de la Fundación al obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro. Asimismo, el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, fue designado vicepresidente. Ambos desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años.
Estas elecciones se han producido tras el nombramiento de monseñor Abilio Martínez como obispo de la diócesis de Ciudad Real. Martínez había ocupado la presidencia de la Fundación desde 2022, mientras que la vicepresidencia recaía hasta ahora en el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello.
El Patronato acordó también la reelección de José Enrique Martín Lozano como secretario general, cargo que continuará ejerciendo como máximo responsable ejecutivo de la entidad.
La reunión, que tuvo lugar en Zamora, acogió a los miembros del Patronato, que visitaron la XXVIII edición de Las Edades del Hombre: EsperanZa, en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral. Posteriormente, se realizó un balance de las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo de 2025 y se avanzó en la planificación de los próximos proyectos.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- Las viviendas municipales de la avenida de Galicia, en Zamora, serán derribadas, ¿por qué?
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
- A-11 en Zamora: La variante de Alcañices expropia 125 hectáreas