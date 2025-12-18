Los números "de aquí": las terminaciones más buscadas en Zamora para la Lotería de Navidad

No falla. Cada diciembre, además de colas y décimos compartidos, la Lotería de Navidad deja ver un fenómeno que se repite año tras año en Zamora: la búsqueda de números que tengan un significado propio, más allá de las matemáticas. Prefijos, códigos postales y fechas clave para bien o para mal en la provincia se convierten en auténticos protagonistas de las peticiones en administraciones y bares.

El número más reconocible es, sin duda, el 980, el prefijo telefónico de Zamora. Aunque cada vez se utiliza menos en la vida diaria, sigue siendo una seña de identidad emocional, un número que muchos piden “porque es el de casa”. No suele aparecer completo, pero sí como terminación, inicio o combinado con otras cifras en décimos compartidos entre amigos, familias o compañeros de trabajo.

Otro de los grandes clásicos es el 49, es decir, el código postal de la provincia. A partir de ahí surgen múltiples variantes: 49001, 49003, 49022 o 49027, muy demandados por vecinos de la capital y de barrios concretos. También se buscan combinaciones como 049, 949 o 0490, fórmulas que permiten “llevar Zamora en el número” sin limitarse a una sola terminación.

El calendario zamorano

Las fechas señaladas del calendario zamorano también influyen en las elecciones. Aparecen números vinculados a la fiesta de San Pedro (29625 o 29626) y a la Virgen de La Concha, con una romería de La Hiniesta que el próximo año cae en 25 de mayo (25526)

Loterías

La desgracia de los incendios

La desgracia de los incendios del verano en Sanabria ha hecho remontar las ventas de décimos de sorteo especial de Navidad en la Administración de Lotería de El Puente de Sanabria. "Está la creencia de que allí donde hay una desgracia, toca la lotería", una premisa que influye en la demanda de décimos de lotería de cara al sorteo más popular del año. Si hay un suceso relacionado con los incendios que ha marcado la historia de la provincia de Zamora en los últimos años ha sido el trágico incendio de la Sierra de la Culebra. Se activó el 15 de junio del año 2022, de modo que el número 15622 se convierte en uno de los más buscados a pesar de traer recuerdos de devastación y desastre natural en Zamora.

Ilusión compartida

Según explican loteros de la provincia, estas cifras no garantizan suerte, pero sí generan una ilusión compartida. “Hay gente que no quiere cualquier número, quiere uno que diga algo”, reconocen. Y es que en Zamora, la Lotería se compra tanto para ganar como para sentirse parte de algo, para reforzar vínculos y para que el décimo tenga historia incluso antes del sorteo.

Porque al final, cuando el 22 de diciembre llega, muchos zamoranos saben que quizá no toque el premio grande. Pero el número elegido —con su prefijo, su código postal o su fecha— ya ha cumplido una función: recordar de dónde se viene y con quién se comparte la ilusión.

Números malditos

Los zamoranos más expertos en Lotería conocen a la perfección la historia del sorteo extraordinario de Navidad. Por eso saben bien que hay algunos números malditos solo por contar con terminaciones que jamás han sido agraciadas con "El Gordo". Si quieres apuntarlas, las terminaciones son las siguientes: