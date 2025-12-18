Los números "de aquí": las terminaciones más buscadas en Zamora para la Lotería de Navidad
El prefijo telefónico 980, aunque cada vez menos utilizado, sigue siendo una seña de identidad emocional en Zamora
Los códigos postales de los domicilios, los nacimientos de los hijos y números relacionados con los incendios llenan las peticiones en administraciones y bares
No falla. Cada diciembre, además de colas y décimos compartidos, la Lotería de Navidad deja ver un fenómeno que se repite año tras año en Zamora: la búsqueda de números que tengan un significado propio, más allá de las matemáticas. Prefijos, códigos postales y fechas clave para bien o para mal en la provincia se convierten en auténticos protagonistas de las peticiones en administraciones y bares.
El número más reconocible es, sin duda, el 980, el prefijo telefónico de Zamora. Aunque cada vez se utiliza menos en la vida diaria, sigue siendo una seña de identidad emocional, un número que muchos piden “porque es el de casa”. No suele aparecer completo, pero sí como terminación, inicio o combinado con otras cifras en décimos compartidos entre amigos, familias o compañeros de trabajo.
Otro de los grandes clásicos es el 49, es decir, el código postal de la provincia. A partir de ahí surgen múltiples variantes: 49001, 49003, 49022 o 49027, muy demandados por vecinos de la capital y de barrios concretos. También se buscan combinaciones como 049, 949 o 0490, fórmulas que permiten “llevar Zamora en el número” sin limitarse a una sola terminación.
El calendario zamorano
Las fechas señaladas del calendario zamorano también influyen en las elecciones. Aparecen números vinculados a la fiesta de San Pedro (29625 o 29626) y a la Virgen de La Concha, con una romería de La Hiniesta que el próximo año cae en 25 de mayo (25526)
La desgracia de los incendios
La desgracia de los incendios del verano en Sanabria ha hecho remontar las ventas de décimos de sorteo especial de Navidad en la Administración de Lotería de El Puente de Sanabria. "Está la creencia de que allí donde hay una desgracia, toca la lotería", una premisa que influye en la demanda de décimos de lotería de cara al sorteo más popular del año. Si hay un suceso relacionado con los incendios que ha marcado la historia de la provincia de Zamora en los últimos años ha sido el trágico incendio de la Sierra de la Culebra. Se activó el 15 de junio del año 2022, de modo que el número 15622 se convierte en uno de los más buscados a pesar de traer recuerdos de devastación y desastre natural en Zamora.
Ilusión compartida
Según explican loteros de la provincia, estas cifras no garantizan suerte, pero sí generan una ilusión compartida. “Hay gente que no quiere cualquier número, quiere uno que diga algo”, reconocen. Y es que en Zamora, la Lotería se compra tanto para ganar como para sentirse parte de algo, para reforzar vínculos y para que el décimo tenga historia incluso antes del sorteo.
Porque al final, cuando el 22 de diciembre llega, muchos zamoranos saben que quizá no toque el premio grande. Pero el número elegido —con su prefijo, su código postal o su fecha— ya ha cumplido una función: recordar de dónde se viene y con quién se comparte la ilusión.
Números malditos
Los zamoranos más expertos en Lotería conocen a la perfección la historia del sorteo extraordinario de Navidad. Por eso saben bien que hay algunos números malditos solo por contar con terminaciones que jamás han sido agraciadas con "El Gordo". Si quieres apuntarlas, las terminaciones son las siguientes:
Terminaciones que nunca han sido agraciadas
09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
- A-11 en Zamora: La variante de Alcañices expropia 125 hectáreas
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local