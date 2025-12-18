Nuevo acceso al barrio de Alviar: obra adjudicada

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, informó que ya se ha adjudicado la obra de arreglo de la calle Arañuelos, el acceso a Alviar desde la rotonda de Cardenal Cisneros anterior a la del Sancho, que actualmente es un camino de tierra lleno de baches e impracticable, sobre todo en invierno. "Se dispone ya de un adjudicatario que asumirá la ejecución en cuanto mejore el tiempo, en los primeros compases del año," ha indicado Novo.

El proyecto consiste en la conexión directa, con una longitud inferior a un kilómetro, entre la zona de la Alberca con Cardenal Cisneros en la parte superior, mediante una actuación sencilla centrada en el asfaltado y arreglo de aceras.

Novo explicó que la pretensión municipal era la de haber ejecutado la obra en este 2025, pero surgieron problemas con la selección de la empresa y ha habido que volverlo a sacar a contratación, lo que ha supuesto un retraso sobre los planes previstos.

"Es otro de los proyectos que teníamos para este año, pero por una serie de vicisitudes no se ha podido ejecutar. Hemos tenido que volver a licitarlo y contamos ya con un adjudicatario serio".

El arreglo de este camino era una demanda histórica del barrio de Alviar, que ha protagonizado manifestaciones para pedir su asfaltado. El Ayuntamiento, concretamente el equipo de Gobierno presidido por Francisco Guarido, siempre ha aceptado la demanda vecinal, si bien por unas u otras razones el proyecto no se terminaba de ejecutar. Parece que ahora el arreglo está próximo. n