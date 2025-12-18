Una mujer de 20 años, trasladada al hospital por inhalación de humo en Zamora

Mientras que tanto la provincia como la capital se han despertado este jueves sin niebla ni otro tipo de inclemencias meteorológicas, los servicios de emergencias han tenido que trabajar más de lo habitual para un día relativamente tranquilo. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este segundo contratiempo del día se produjo a las 9:53 horas, cuando varios vecinos han dado la voz de alarma por el humo que salía de una ventana en la calle Don Bosco. Hasta allí se han desplazado con celeridad los servicios de emergencias debido a la posible presencia de fuego en el interior, para finalmente trasladar a una mujer de 20 años al hospital.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes tanto de la Policía Municipal de Zamora, así como el servicio de Bomberos de la capital. A su llegada al lugar de los hechos, han podido solucionar la situación sin mayores problemas, aunque ha sido necesaria la presencia de una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Después de una primera valoración sobre el terreno, los sanitarios han creído conveniente trasladar a una mujer de 20 años a un centro hospitalario debido a la inhalación de humo durante este incidente. Por el momento, se desconocen las causas de este suceso y los daños provocados en el inmueble.