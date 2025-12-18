Una menor, herida tras ser atropellada en Zamora a primera hora de la mañana

Un nuevo jueves comenzaba en la capital zamorana y el primer sobresalto del día en forma de accidente no se ha hecho esperar más que unos pocos minutos desde los primeros rayos de luz. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este primer contratiempo del día se produjo a las 8:19 horas, cuando se ha informado de un atropello en el cruce entre las calles Obispo Nieto y Doctor Fleming de la capital. Hasta allí se han desplazado con celeridad los servicios de emergencias debido a que una joven de alrededor de 15 años se encontraba herido después de este suceso.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes tanto de la Policía Municipal de Zamora como de la Policía Nacional, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. A su llegada al lugar de los hechos, han podido comprobar la situación de la herida -una mujer de alrededor de 15 años- para darle la atención médica necesaria, confirmar en las primeras valoraciones que no había perdido la consciencia y trasladarla a un centro hospitalario. Por el momento, se desconocen las causas que han motivado este atropello, que se ha producido a escasos metros del CEIP Obispo Nieto.