Mañueco resalta la retención de talento joven y el empleo que creará el polígono Zamora Norte de Monfarracinos

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado la oportunidad que supondrá el nuevo polígono Zamora Norte en retención de talento joven y lucha contra el paro juvenil.

Fernández Mañueco, que ha asistido a la junta directiva provincial del PP de Zamora previa a la cena navideña del partido, ha destacado las oportunidades que se generan con esa infraestructura industrial y se ha mostrado convencido de que "no tardando mucho, mucha gente estará entrando allí para trabajar".

Dionisio García Carnero

El líder autonómico de los populares ha agradecido el gesto del PP de Zamora, que al salón de actos de su sede le ha puesto el nombre de Dionisio García Carnero, en recuerdo del expresidente de los populares zamoranos y exsenador fallecido el pasado mes de julio.

Sobre política nacional, Fernández Mañueco ha cargado este jueves contra Pedro Sánchez, del que ha dicho que preside "un Gobierno en absoluta descomposición, corrupto y que trata de asediar las instituciones del Estado".

Ha lamentado los numerosos "escándalos" que acechan al Ejecutivo de la nación y el "asedio" al que somete a otras instituciones, para vaticinar que esa situación acabará "más pronto que nunca" porque la Justicia "se va a imponer por encima de cualquier otra cosa", pese a que la democracia española "no estuvo nunca tan atacada y tan acorralada".

Respecto a las elecciones autonómicas de marzo, el presidente autonómico y del PP de Castilla y León ha reivindicado la "buena gestión" de su Gobierno regional, que ha contrastado con "la degradación más absoluta del Gobierno de España".

El presidente de la Junta ha reiterado su objetivo de llegar a ser de las tres primeras comunidades autónomas en cuarenta indicadores que se califican con medidores externos e independientes, en algunos de los cuales la comunidad ya es líder. Al respecto, ha declarado que Castilla y León es "medalla de plata de sanidad de toda España" y "medalla de oro" en educación, servicios sociales, atención a mayores y a personas dependientes.