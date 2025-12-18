La magia regresa a Zamora en Navidad, descubre cuándo

La magia regresa en Navidad con un total de 22 actividades programadas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero tanto en la capital como en varios puntos de la provincia de la mano de la extensión navideña de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

En Zamora

En la cpital, en el salón de actos de la Alhóndiga habrá el 22, 23 y 26 de diciembre con dos pases diarios, uno de mañana y otro de tarde, de la mano de los artistas Kayto, Dani García y Edu el Mago.

Además, habrá sorteos del libros y material de magia en la Biblioteca Pública de Zamora. Este espacio cultural acogerá dos pases del espectáculo de “Mago lo serán tú” del ilusionista Héctor Mancha el 2 de enero, según describió el responsable de las Jornadas Internacionales de Magia, Paulino Gil.

A mayores habrá talleres de magia para niños, cuyas plazas están ya agotadas, y espectáculos solidarios con ilusionistas que actuarán en el centro de la Fundación Personas de Morales del Vino y el centro Virgen del Yermo porque “el corazón de las Jornadas Internacionales de Magia pero que la magia acude a donde no pueden ir”. La "magia en el Muse" recalará en el Museo Etnográfico con dos espectáculos con entrada que irá a colectivos sociales. Así el día 3 de enero JoseMari Alcazar llevará a cabo “Navidad con truco” a beneficio a Autismo Zamora, mientras que el 4 de enero el turno corresponderá a Henry Jr con “Jugando a ser mago” cuya recaudación será destinada a Azayca.

Provincia

Además, la magia viajará recalará en Bermillo de Sayago, el día 27 y a Villalpando, el día 30.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, subrayó que “apostamos por propuestas que fomenten la ilusión, el entretenimiento y la participación familiar”.

El diputado de Juventud, Juan del Canto Sevillano, se congratuló de que estas actividades se aproximen al lo rural porque “nuestra Zamora rural, que es donde además tenemos toda la magia, porque muchas veces los pueblos para que lleguemos a fin de año hacemos mucha magia”.

Por su parte, el director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, apunto que “muchas veces relativizamos el valor que tienen los propios proyectos, pero yo creo que esta magia de Navidad forma parte ya de la edición clase navideña de nuestro territorio, de nuestra gente y yo creo que tanto niños como mayores lo esperan porque representan lo más importante de lo que hacemos todos los días que es intentar hacer feliz a la gente”.