La Junta dobla la subvención a la feria del queso Fromago de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de una subvención de 242.000 euros a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza) para promocionar Tierra de Sabor en la Fromago Cheese Experience 2026, cuya celebración está prevista entre los días 17 y 20 de septiembre del próximo año.

Esta cantidad, que dobla a la concedida para la edición del año 2024, da respuesta al compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y contempla no solo la promoción y difusión de los productos integrados en la marca de garantía de Tierra de Sabor, las figuras de calidad alimentaria de la Comunidad y el XII Concurso Internacional de Quesos Premios Cincho, sino que también servirá para colaborar en la organización del evento.

Fromago Cheese Experience

Esta feria, que alcanzó un notable éxito en sus dos ediciones anteriores (2022 y 2024), tendrá como objetivo prioritario, una vez más, mejorar la competitividad y profesionalización del sector lácteo y quesero y se desarrollará a través de un recorrido único desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza de la Catedral de la ciudad de Zamora.

En concreto, el mercado internacional del queso que se desarrollará dentro de Fromago Cheese Experience 2026, concentrará cerca de 250 expositores profesionales del sector quesero de todo el mundo, con la misión de que los importadores internacionales se interrelacionen con los expositores que lo deseen brindándoles relaciones comerciales.

Se trata de una feria que incluye la presentación, exposición y venta de productos, dirigida tanto a un público profesional como al conjunto de la ciudadanía, y que cuenta con un carácter divulgativo que permite dar a conocer esta actividad a la sociedad.