La incidencia de la gripe sigue en aumento, sobre todo en niños

La gripe sigue en aumento en Zamora y la comunidad, según los datos de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, recién actualizados, pero con referencia a la semana 50 del año, del 8 al 14 de diciembre.

La tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas se situó en 781 casos por cien mil habitantes y la de síndrome gripal en 149 casos por cien mil. Esta tasa está por encima del umbral de epidemia, pero en un nivel de intensidad baja, ya que no llega al medio. Lo habitual es que el pico de la gripe llegue un poco más tarde, hacia primeros de año, aunque en esta temporada podría adelantarse algo.

Las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas siguen en aumento, según el informe.

Se mantiene alto el porcentaje de detecciones de virus gripales, tanto en muestras centinelas como en no centinelas, y se observa un incremento de VRS (virus respiratorio sincitial), principalmente en menores de 3 años.

En cuanto al tipo de gripe que está circulando en estos momentos en al comunidad, dos de cada tres virus que provocan esta enfermedad son del tipo A y subtipo H3 (es decir, la conocida como gripe A).