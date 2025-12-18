La incertidumbre internacional afecta directamente a la salud económica de Zamora

El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios), dependiente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova) ha presentado este jueves el Observatorio Económico correspondiente al tercer trimestre de 2025 en la provincia de Zamora, donde se ha constatado que “coexisten unas realidades que dificultan cada vez más la estabilidad económica y social de la provincia zamorana”.

Juan Carlos De Margarida, director de ECOVAEstudios, ha manifestado que “existe un desaforado gasto público que no para. Los gastos que debían de ser coyunturales a raíz de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y la de Gaza e Israel se han transformado en estructurales”. Por todo ello, “nos encontramos ante un despilfarro de gasto público sin contención y sin voluntad política de reversión”.

Los fondos Next Generation

En cuanto a la situación de los fondos europeos, De Margarida ha querido resaltar que “se necesita voluntad de los gestores políticos para hacer las cosas con sentido común y eficacia. Para que provincias como Zamora vean los frutos de estos préstamos, se debe tener una estrategia nacional clara, alineada con los objetivos regionales de empleo, innovación y cohesión territorial. Y hoy por hoy, dicha estrategia brilla por su ausencia”.

Juan Carlos De Margarida atiende a los medios. / JOSE LUIS FERNANDEZ

En relación con el mercado de trabajo ha añadido que “para potenciarle son necesaria unas acciones claras y contundentes por parte de las administraciones públicas, logrando erradicar una realidad laboral que persiste en el tiempo entre las que se encuentran la alta tasa de desempleo, especialmente la juvenil, o una precariedad y temporalidad excesiva, entre otras”.

Realidades nacionales, consecuencias locales

Para concluir, De Margarida ha expresado que “las diferentes realidades que coexisten vienen dadas por la gestión del gobierno a nivel nacional. Principalmente, destaca una inflación, junto con una pérdida del poder adquisitivo, al no subir los sueldos al mismo ritmo que lo hacen los precios. También una baja inversión empresarial, tanto extranjera como nacional, que junto a las barreras burocráticas no ayudan a incrementar la actividad económica. Todo ello hace que cada vez más se mencione la llamada recesión silenciosa”.

Las variables analizadas por ECOVAEstudios consideran que “estas realidades han hecho que exista un trampantojo de crecimiento económico en la provincia de Zamora que, de no consolidarse a través de la productividad empresarial o la innovación, puede provocar una recesión a medio plazo con consecuencias a nivel social, económico y político”.

Presentación del informe económico del último trimestre del año. / JOSE LUIS FERNANDEZ

En definitiva, “frente a todas estas realidades, Zamora se encuentra en un momento estable dentro de la incertidumbre económica existente. La región mantiene un crecimiento moderado, necesitando un impulso decidido por parte de los gobiernos autonómicos y nacional que la proyecte hacia adelante en materia de innovación, industrialización y fijación de población”, ha concluido De Margarida.

Las principales variables económicas en Zamora

Raúl Zurrón, delegado de ECOVA en Zamora, ha expresado que “la provincia zamorana ha visto reducir su población durante el último año un 0,2%. Durante el tercer trimestre se han creado 56 sociedades, todas bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada, con un capital suscrito de 2,1 millones de euros”.

En suma, Zurrón ha añadido que “el tejido industrial de la provincia está formado por 544 centros, un 1,3% menos que el año anterior”. Y ha destacado que “las relaciones comerciales de las empresas de Zamora con el extranjero durante el tercer trimestre pueden resumirse en unas exportaciones de 77 millones de euros y unas importaciones de 41 millones, lo que arroja un superávit comercial de 36 millones de euros”.